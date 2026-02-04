Visa Directとユニオンペイ・インターナショナル、中国の数十億枚のカードにグローバル送金ネットワークを拡大

サンフランシスコ＆ドーハ（カタール）--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ビザ（NYSE:V）とユニオンペイ・インターナショナル（UPI）は、Visa Directを通じて中国へのクロスボーダー送金を可能にする契約を締結したことをウェブサミット・カタールで発表しました。このサービスが本格展開されると、中国本土のユニオンペイ・インターナショナルデビットカード保有者の95%以上が、単一の接続経路を通じてクロスボーダー決済や企業間決済を行えるようになります。

ビザは、Visa Directのグローバル決済ネットワークをUPIのMoneyExpressプラットフォームに接続することで、世界中の消費者と企業に対し、世界最大の送金先の1つである中国に送金する際のシームレス、安全、かつ透明性の高い方法を提供します。この画期的なサービスは、ビザがグローバルな決済方法を構築し、世界中の人々と企業に信頼性の高い決済機能を提供するというコミットメントを反映しています。

Visa Directのグローバルヘッドであるビラ・プラトノバは、「グローバルなビジネスは今やインターネットと同じスピードで動いているものの、お金の流れは必ずしもそれに追いついているわけではありません。ユニオンペイ・インターナショナルを通じてVisa Directサービスの範囲を拡大することで、当社は再び世界の距離を縮めます。これはテストや理論ではなく、大規模かつ高速、そして高信頼性で機能する実際の重要なインフラを通じて実現されます」と述べています。

今回の接続は、クリエイターやフリーランサーへの支払い、請負業者への支払い、精算、家族への送金など、クロスボーダーの幅広いユースケースをサポートします。プラットフォーム、マーケットプレイス、そして雇用主が国境を越えて事業展開する中で、このような決済や支払いはグローバルな規模で、そしてリアルタイムで人々に確実に届くことがますます求められています。

ユニオンペイ・インターナショナルのCEOであるラリー・ワンは、「国際送金は、国境を越えて個人の生活、経済活動、そして金融ニーズを結びつける私たちの生活の重要な基盤であり、UPIの国際戦略の重要な部分となっています。今回のVisaとの提携は、まさに双方の強みを融合させるものであり、グローバルな国際送金におけるデジタル化と利便性向上のトレンドに積極的に対処するものです。これにより、より多くの海外ユーザーが、低コストかつ高効率、そして信頼性の高い国際送金サービスを利用できるようになると同時に、国内外のパートナー企業の事業拡大を促進し、より広範で効率的なグローバル国際送金サービス エコシステムの構築をサポートするものです」と述べています。

Visa Directは、グローバル経済の基盤として成長を続けており、その顧客が新たな市場を開拓し、流動性を向上させ、世界中でより迅速かつ予測可能な決済体験を提供できるよう支援しています。Visa DirectとUPIの連携拡大は、2026年上半期から開始される予定です。

プラトノバは、「クリエイターへの支払い、請負業者による集金、国境を越えて経済的支援を行う家族など、あらゆる場面において、リーチと安心は欠かせません。世界最大規模かつ最も複雑な市場の1つにVisa Directを展開することで、信頼性とリーチが最も重要となるこの市場に安心して使用できる決済方法を大規模に提供することができます」とも述べています。

ビザについて

ビザ（NYSE：V）は、デジタル決済における世界のリーダーであり、200以上の国と地域にわたって消費者、業者、金融機関、政府機関の間の取引を促進しています。ビザが掲げるミッションは、最も革新的で利便性が高く、信頼性があり、安全な決済ネットワークを通じて世界をつなぎ、個人、企業、経済の繁栄を可能にすることです。ビザは、あらゆる場所にいるすべての人を取り巻く経済が、あらゆる場所にいるすべての人々を豊かにし、アクセスを将来の資金移動の基盤となる信じています。詳細については、Visa.comをご覧ください。

____________________ 1 資金が利用可能になる状況とそのスピードには、受領側機関と地域によって異なり、規制およびコンプライアンスチェックの対象となる場合があります。 Expand

