SLB si aggiudica il contratto di sviluppo integrato per Mutriba Field in Kuwait

Kuwait Oil Company assegna a SLB un contratto quinquennale per la prossima fase di sviluppo del giacimento Mutriba

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società tecnologica globale SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato che Kuwait Oil Company ha assegnato a SLB un contratto quinquennale integrato da 1,5 miliardi di dollari per il giacimento Mutriba in Kuwait, che comprende la progettazione, lo sviluppo e la gestione produttiva.

Il progetto si basa sulla comprensione del sottosuolo del giacimento Mutriba da parte di SLB per sostenere la pianificazione e l'esecuzione in condizioni più profonde e tecnicamente impegnative del giacimento. Il contratto comprende lo sviluppo di giacimenti ad alta pressione e alta temperatura con condizioni acide, che riflettono le competenze e le responsabilità più ampie per SLB con l'avanzare dei lavori nel giacimento Mutriba.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP, Comunicazioni globali
Moira Duff – Direttore, Comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investitori
James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore, Relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

