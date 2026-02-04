Murata presenta guía tecnológica para mejorar la estabilidad de energía en centros de datos impulsados por IA

KIOTO, Japón--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) presentó la guía tecnológica “Optimización de redes de suministro de energía para servidores de IA en centros de datos de próxima generación”. Disponible en el sitio web de la empresa, la guía describe soluciones específicas para optimizar las redes de energía de servidores de IA, mejorar la estabilidad y reducir las pérdidas en toda la infraestructura de los centros de datos.

La guía responde al rápido avance y adopción de la inteligencia artificial, una tendencia que impulsa la apertura constante de nuevos centros de datos en todo el mundo. A medida que la industria opera a mayores voltajes y aumenta la densidad de equipos, el crecimiento del consumo total de energía convierte a la estabilidad del suministro en un desafío crítico para los operadores de centros de datos. Por este motivo, la guía se centra en el diseño de circuitos de energía, ofrece un panorama detallado de las tendencias del mercado, describe las tecnologías en evolución y analiza los principales retos que enfrenta el sector.

Para asistir a ingenieros y diseñadores, la guía presenta un análisis del mercado que desglosa el consumo y las tendencias tecnológicas en las líneas de alimentación. Además, examina los desafíos del sector y sus soluciones, considerando aspectos clave en el diseño de la infraestructura y mostrando cómo la evolución de las arquitecturas de distribución ayuda a mantener el suministro estable y a minimizar las pérdidas.

Murata respalda estas mejoras arquitectónicas con un portafolio completo de productos que abarca métodos de suministro avanzados y en evolución, incluyendo capacitores cerámicos multicapa (MLCC), de silicio, electrolíticos de polímero de aluminio, inductores, ferritas en chip y termistores. La empresa también brinda soporte completo en la etapa de diseño, con tecnologías de análisis avanzadas que facilitan la selección y disposición de los componentes. Gracias a su sólida red global de suministro y asistencia, Murata continúa generando valor tangible al resolver los desafíos relacionados con la distribución en los centros de datos.

Para descargar la guía técnica, siga este enlace:

Optimización de redes de suministro para servidores de IA en centros de datos de próxima generación

Acerca de Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. es líder mundial en diseño, fabricación y venta de componentes y soluciones electrónicos pasivos con cerámica, módulos de comunicación y módulos de alimentación. Murata se ha comprometido con el desarrollo de materiales electrónicos de avanzada y módulos multifuncionales de alta densidad y de vanguardia. La empresa tiene empleados y plantas de fabricación en todo el mundo.

