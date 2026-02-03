Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą Saratoga Software

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia ofertę usług w dziedzinie cyfrowej transformacji, zawierając umowę o współpracy z firmą Saratoga Software, dostawcą rozwiązań służących do dostarczania oprogramowania i specjalistycznych rozwiązań technologicznych.

Założona w 1998 r. firma Saratoga Software zapewnia przedsiębiorstwom, zwłaszcza z sektora usług i technologii finansowych, kompleksowy pakiet usług obejmujący spersonalizowane projektowanie i opracowywanie oprogramowania, analizy biznesowe, integrację i obsługę platform, usługi zapewnienia jakości, zarządzanie projektami oraz inżynierię danych i analitykę biznesową. Firma, która posiada oddziały w Republice Południowej Afryki i Zjednoczonym Królestwie, specjalizuje się również w AI i rozwiązaniach do uczenia maszynowego, a także usługach migracji do chmury, zarządzaniu komunikacją z klientami oraz usługach strategicznego doradztwa technologicznego.

– Nasz zespół łączy bogatą wiedzę specjalistyczną w dziedzinie inżynierii, doświadczenie i sprawdzone zdolności pod względem rozwiązywania złożonych problemów, dzięki czemu możemy być zaufanymi doradcami klientów – powiedział Anthony Robinson, prezes wykonawczy Saratoga Software. – Współpraca z taką organizacją jak Andersen Consulting to dla nas naturalny krok naprzód, ponieważ umożliwia nam nawiązanie kontaktu z profesjonalistami o podobnych zapatrywaniach i wywieranie jeszcze większego wpływu w kontekście wykorzystywania przez firmy nowych technologii, przekształcania prowadzonej działalności i poszukiwania sposobów zapewniających sukces w perspektywie długoterminowej.

– Saratoga Software może się poszczycić kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie dostarczania praktycznych technologii oraz doskonałego doradztwa – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Jej bogata wiedza w zakresie AI, migracji do chmury i doradztwa technologicznego stanowi uzupełnienie naszej kompleksowej oferty konsultingowej, umożliwiając nam wsparcie klientów, aby mogli kierować transformacją swojej działalności bez obaw.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.