-

Visa Direct en UnionPay International breiden hun wereldwijde netwerk voor geldoverboekingen uit naar miljarden kaarten op het Chinese vasteland

Door het kaartnetwerk van Visa Direct te verbinden met het MoneyExpress-platform van UnionPay International (UPI), maakt Visa Direct realtime1 grensoverschrijdende geldoverboekingen mogelijk in een van de grootste corridors voor geldovermakingen ter wereld

SAN FRANCISCO & DOHA, Qatar--(BUSINESS WIRE)--Op Web Summit Qatar hebben Visa (NYSE:V) en UnionPay International (UPI) een overeenkomst aangekondigd om grensoverschrijdende geldoverboekingen naar het Chinese vasteland mogelijk te maken via Visa Direct. Na de volledige uitrol kunnen klanten via één enkele verbinding grensoverschrijdende geldovermakingen en betalingen van bedrijven aan consumenten versturen naar meer dan 95 procent van de UnionPay International-betaalkaarthouders op het Chinese vasteland.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontacten:
Aaron Gould, aagould@visa.com

Industry:

Visa Inc.

NYSE:V
Release Versions
EnglishGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Mediacontacten:
Aaron Gould, aagould@visa.com

More News From Visa Inc.

Samenvatting: Akamai en Visa werken samen om vertrouwen in agentic commerce op te bouwen

CAMBRIDGE, Mass. & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), het cyberbeveiligings- en cloud computingbedrijf dat online bedrijven ondersteunt en beschermt, heeft vandaag bekendgemaakt dat het strategisch gaat samenwerken met Visa (NYSE: V). Hiermee wil het sterkere identiteits-, gebruikersherkenning- en beveiligingscontroles in de opkomende wereld van agentic commerce introduceren. Door de combinatie van het Trusted Agent Protocol van Visa met de op edge gebasee...

Samenvatting: Visa lanceert stablecoin-afwikkeling in de Verenigde Staten: een doorbraak voor de integratie van stablecoins

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa Inc. (V) heeft vandaag de lancering aangekondigd van USDC-betalingen in de Verenigde Staten. Dit is een belangrijke mijlpaal in het proefprogramma voor afrekening met stablecoins en de strategie van het bedrijf om de afrekeningslaag die ten grondslag ligt aan de wereldwijde handel te moderniseren. Voor het eerst kunnen Amerikaanse uitgevers en kopers met Visa afrekenen in Circle’s USDC, een volledig gereserveerde, in dollars luidende stablecoin. Met de USDC-...

Samenvatting: Visa lanceert wereldwijde kunstcollectie om makers te promoten en de FIFA World Cup 26™ te vieren

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Visa heeft vandaag de eerste vijf stukken onthuld uit zijn allereerste wereldwijde kunstcollectie ter ere van de culturele energie van de FIFA World Cup 26™. Met meer dan twintig kunstenaars uit zes continenten toont deze collectie van VISA dat creativiteit de motor is achter handel met makers die vandaag de ondernemers zijn en gemeenschappen en cultuur over de hele wereld vormgeven. Visa presenteerde de eerste vijf stukken uit de collectie tijdens 'The Art of the Draw',...
Back to Newsroom