Visa Direct en UnionPay International breiden hun wereldwijde netwerk voor geldoverboekingen uit naar miljarden kaarten op het Chinese vasteland

SAN FRANCISCO & DOHA, Qatar--(BUSINESS WIRE)--Op Web Summit Qatar hebben Visa (NYSE:V) en UnionPay International (UPI) een overeenkomst aangekondigd om grensoverschrijdende geldoverboekingen naar het Chinese vasteland mogelijk te maken via Visa Direct. Na de volledige uitrol kunnen klanten via één enkele verbinding grensoverschrijdende geldovermakingen en betalingen van bedrijven aan consumenten versturen naar meer dan 95 procent van de UnionPay International-betaalkaarthouders op het Chinese vasteland.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.