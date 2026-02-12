GigaDevice étend sa présence en Europe grâce à un partenariat avec SEMITRON pour la région DACH

PÉKIN et MUNICH--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, une société leader dans le domaine des semi-conducteurs spécialisée dans les mémoires Flash, les microcontrôleurs 32 bits (MCU), les capteurs et les produits analogiques, a conclu un accord de distribution avec SEMITRON, un distributeur leader de composants électroniques spécialisé dans la région DACH.

Selon les termes de l’accord, SEMITRON fournira les principales gammes de produits Flash, MCU, d’alimentation et de capteurs de GigaDevice, ainsi qu’une assistance technique sur le terrain aux clients des secteurs de l’industrie, de l’automobile et des technologies de communication. SEMITRON offre notamment des services professionnels de test, un savoir-faire technique, une expertise locale sur le terrain et une assistance.

Ce partenariat étend encore la présence de GigaDevice sur cet important marché européen, avec une assistance sur le terrain en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Jürgen Rohland, directeur général de SEMITRON W. Röck GmbH, déclare : « Avec GigaDevice, nous gagnons un partenaire solide et à la pointe de la technologie qui complète parfaitement notre offre existante et ouvre de nouvelles opportunités pour nos clients dans une variété d’applications. »

Andreas Wemmer, directeur des ventes EMEA chez GigaDevice, ajoute : « La collaboration avec SEMITRON nous offre une excellente plateforme pour étendre notre présence sur le marché DACH. Cette entreprise est très réputée, jouit d’une grande confiance et possède 50 ans d’expérience dans la prestation de services exceptionnels. Elle sera donc en mesure d’offrir le meilleur service possible à nos clients dans la région. »

À propos de GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc. est l'un des principaux fournisseurs internationaux de semi-conducteurs sans usine. Fondée en avril 2005, la société n'a cessé de se développer à l'international et a établi son siège mondial à Singapour en 2025. Aujourd'hui, GigaDevice possède des succursales dans de nombreux pays et régions, offrant ainsi une assistance localisée à portée de main de ses clients. Engagée dans la création d'un écosystème complet avec des gammes de produits majeures (mémoire flash, microcontrôleurs, capteurs et composants analogiques) comme moteur principal, GigaDevice est en mesure de fournir une large gamme de solutions et de services dans les domaines de l'industrie, de l'automobile, de l'informatique, de l'électronique grand public, de l'IoT, des appareils mobiles, des réseaux et des communications. GigaDevice a obtenu la certification ISO26262:2018 relative à la sécurité fonctionnelle automobile ASIL D, la certification IEC 61508 relative à la sécurité fonctionnelle des produits, ainsi que les certifications ISO9001, ISO14001, ISO45001 et Duns. Dans le cadre de sa quête constante visant à élargir son offre technologique à ses clients, GigaDevice a également conclu des alliances stratégiques avec des fonderies, des usines d'assemblage et des centres d'essai de premier plan afin de rationaliser la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Pour plus de détails, veuillez consulter le site suivant : www.gigadevice.com

À propos de SEMITRON

SEMITRON W. Röck GmbH, dont le siège social est situé à Küssaberg, est l’un des principaux distributeurs de solutions électroniques et de semi-conducteurs en Allemagne, en Autriche et en Suisse depuis 1975. Outre un large portefeuille de produits, SEMITRON propose des services professionnels de test, une expertise technique et une assistance locale, aidant ainsi ses clients dans les secteurs de l’industrie, de l’automobile, des communications et des technologies médicales.

*GigaDevice, GD32 et ses logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de GigaDevice Semiconductor Inc. Les autres noms et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

