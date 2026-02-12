-

GigaDevice amplía su presencia en Europa gracias a la colaboración con SEMITRON para la región DACH

PEKÍN Y MÚNICH--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, una empresa líder en semiconductores especializada en memorias Flash, microcontroladores (MCU) de 32 bits, sensores y productos analógicos, ha firmado un acuerdo de distribución con SEMITRON, un distribuidor líder de componentes electrónicos especializado en la región DACH.

Según los términos del acuerdo, SEMITRON suministrará las líneas líderes de Flash, MCU, energía y sensores de GigaDevice, junto con asistencia técnica de ingeniería de aplicaciones de campo a clientes de los sectores industrial, automovilístico y de tecnologías de la comunicación. En concreto, SEMITRON ofrece servicios profesionales de pruebas, conocimientos técnicos y experiencia y asistencia locales sobre el terreno.

Contacts

Número de teléfono: + 86 (010) 8288 1196
Dirección de correo electrónico: marcom@gigadevice.com

Industry:

GigaDevice Semiconductor Inc.

SHH:603986
