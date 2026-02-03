SLB、クウェートのムトリバ油田の総合開発契約を受注

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界的なテクノロジー企業であるSLB（NYSE：SLB）は、クウェート石油会社がSLBに、クウェートのムトリバ油田に関する設計、開発、生産管理を含む5年間の15億ドルの総合契約を授与したことを発表しました。

今回の契約では、SLBは、ムトリバ油田の地下構造に関する知見に基づき、より深部で技術的要件の厳しい貯留層条件における開発計画とその実行を支援します。本契約には、酸性条件下における高圧・高温貯留層での開発業務が含まれており、ムトリバ油田における開発の進展に伴い、SLBの業務範囲と責任が拡大していることを反映しています。

SLBの地域担当エグゼクティブ・バイスプレジデントであるスティーブ・ガッセンは、「今回の受注は、クウェート石油会社との長年にわたる強固なパートナーシップ、そして数十年にわたる共同作業で築き上げてきた信頼関係を反映しています。ムトリバ油田の開発が次の段階に進むにつれ、複雑な貯留層条件下における安全かつ信頼性の高い作業遂行を支援するという、エンドツーエンドの責任を担うことになります」と述べています。

このプロジェクトは、資本効率と環境への配慮を最優先にしつつ、技術的に困難な遠隔資源の開発を迅速に行うことを目的としています。これは、油田開発がより複雑な段階に進むとともに発生するリスクを軽減するための、エンドツーエンドのデリバリーモデルへの広範囲な移行を反映するものです。

要点

クウェート石油会社は、クウェートのムトリバ油田の開発の次期段階に向け、SLBと5年間で15億ドルの総合開発契約を締結し、この契約の規模と重要性を強調しました。

SLBは、この油田の統合設計、開発、生産を担当します。

本契約は、すでに進行中の開発作業を前進させるもので、開発の進展とともにSLBとクウェート石油会社との長年にわたる協力関係が深まることを反映しています。

対象範囲は、高圧、高温、酸性条件を特徴とする、より深く技術的に要求の厳しい貯留層で、油田開発のより複雑な段階となっています。

SLBについて

SLB（NYSE：SLB）は、100年にわたりエネルギー分野のイノベーションを推進してきたグローバル・テクノロジー企業です。100か国以上に展開し、ほぼその倍にあたる多様な国籍の従業員を擁する同社は、石油・ガス分野の革新、デジタル技術の大規模展開、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細は、 slb.com をご覧ください。

