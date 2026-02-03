-

Generali Deutschland AG elige Clearwater Analytics para modernizar la gestión de inversiones de su negocio unit-linked

BOISE (Idaho), CHICAGO y NUEVA YORK (EE. UU.) y MÚNICH y FRÁNCFORT DEL MENO (Alemania)--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la plataforma tecnológica más completa para la gestión de inversiones, anunció hoy que Generali Deutschland AG ha seleccionado su plataforma para respaldar su negocio de seguros unit-linked, con activos por valor de 40 000 millones de euros. Esta iniciativa permitirá unificar los procesos de inversión en cuatro filiales y proporcionar al grupo una base tecnológica sólida, preparada para acompañar su crecimiento.

La colaboración responde a una decisión estratégica en un contexto de expansión acelerada del mercado. El mercado mundial de seguros unit-linked alcanzó los 906,9 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca a una tasa anual del 10,9 % hasta 2032, alcanzando los 2,3 billones de dólares, según Allied Market Research.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para medios:

Claudia Cahill, directora de Comunicación y Relaciones Públicas | +1 208-433-1200 | press@cwan.com

Industry:

Clearwater Analytics

NYSE:CWAN
Details
Headquarters: Boise, Idaho, US
CEO: Sandeep Sahai
Employees: 1,000+
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacto para medios:

Claudia Cahill, directora de Comunicación y Relaciones Públicas | +1 208-433-1200 | press@cwan.com

More News From Clearwater Analytics

Resumen: Clearwater Analytics integra IA en la plataforma de riesgo Beacon para acelerar la validación de modelos y el análisis de exposición

BOISE (Idaho), CHICAGO, NUEVA YORK, LONDRES y HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la plataforma de tecnología más completa para gestión de inversiones, anunció hoy innovadoras funcionalidades de IA agéntica integradas dentro de Beacon by CWAN, su plataforma de análisis de riesgo empresarial y cuantitativo, para que los equipos puedan acelerar la validación de modelos, el análisis de exposición y la toma de decisiones. En un contexto donde el escrutinio regulatorio se...

Resumen: Informe de la CWAN: el cambio de 2,7 billones de dólares del sector de los seguros hacia inversiones alternativas crea una brecha tecnológica

BOISE, Idaho y NUEVA YORK y CHICAGO y LONDRES y HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la plataforma tecnológica más completa para la gestión de inversiones, ha publicado hoy un estudio del sector en el que se revela que las inversiones alternativas han pasado de ser una estrategia marginal a convertirse en un elemento fundamental de las carteras, hasta representar casi un tercio de los activos del sector de los seguros en Estados Unidos, lo que supone aproximadamente 2,...

Resumen: CWAN informa que ya hay más de 800 agentes de IA disponibles para implementaciones en 10 billones de dólares de activos de clientes

BOISE (Idaho), CHICAGO, NUEVA YORK, LONDRES Y HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la plataforma de tecnología más completa para administración de inversiones, anunció hoy la implementación global de CWAN GenAI, una plataforma de IA generativa integrada de reciente lanzamiento que puede utilizarse para transformar la administración de inversiones, la gestión de riesgo, la generación de informes y las operaciones en más de 10 billones de dólares en activos institucional...
Back to Newsroom