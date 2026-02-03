Generali Deutschland AG elige Clearwater Analytics para modernizar la gestión de inversiones de su negocio unit-linked

BOISE (Idaho), CHICAGO y NUEVA YORK (EE. UU.) y MÚNICH y FRÁNCFORT DEL MENO (Alemania)--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la plataforma tecnológica más completa para la gestión de inversiones, anunció hoy que Generali Deutschland AG ha seleccionado su plataforma para respaldar su negocio de seguros unit-linked, con activos por valor de 40 000 millones de euros. Esta iniciativa permitirá unificar los procesos de inversión en cuatro filiales y proporcionar al grupo una base tecnológica sólida, preparada para acompañar su crecimiento.

La colaboración responde a una decisión estratégica en un contexto de expansión acelerada del mercado. El mercado mundial de seguros unit-linked alcanzó los 906,9 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca a una tasa anual del 10,9 % hasta 2032, alcanzando los 2,3 billones de dólares, según Allied Market Research.

