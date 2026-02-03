Andersen Consulting adiciona firma colaboradora Saratoga Software

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting fortalece os serviços de transformação digital com a adição da firma colaboradora Saratoga Software, provedora de soluções de entrega de software e tecnologia especializada.

Fundada em 1998, a Saratoga Software fornece às empresas, especialmente nos setores de serviços financeiros e fintech, um conjunto completo de serviços, incluindo design e desenvolvimento personalizado de software, análise empresarial, integração de plataforma e respectivo suporte, garantia da qualidade, gestão de projetos, e inteligência empresarial e engenharia de dados. Com escritórios na África do Sul e no Reino Unido, a firma também se especializa em IA e soluções de aprendizagem de máquina, bem como migração para a nuvem, gestão de comunicação com clientes e serviços de consultoria estratégica em tecnologia.

"Nossa equipe traz profunda expertise em engenharia e uma habilidade comprovada de resolver problemas complexos, qualidades que fazem de nós consultores nos quais nossos clientes confiam", afirmou Anthony Robinson, presidente executivo da Saratoga Software. "Colaborar com uma organização como a Andersen Consulting é um passo adiante natural, que nos permite conectarmos com profissionais com ideais semelhantes e gerarmos maior impacto à medida que as empresas aproveitam as tecnologias emergentes, reimaginam suas operações e se posicionam de forma a atingirem sucesso a longo prazo".

"A Saratoga Software traz décadas de fornecimento proativo de tecnologia e excelência tecnológica", afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "Sua vasta expertise em IA, migração para a nuvem e assessoria tecnológica complementa nossas soluções completas de consultoria, o que nos possibilita ajudar os clientes a liderar a transformação com confiança".

A Andersen Consulting é uma prática global de consultoria que fornece um conjunto completo de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação em IA, bem como soluções compostas de capital humano. A Andersen Consulting se integra com o modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo expertise de classe mundial em consultoria, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.