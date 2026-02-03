アンダーセン・コンサルティング、提携ファームとしてサラトガ・ソフトウェアを追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ソフトウエア・デリバリーおよび専門性の高いテクノロジー・ソリューションを提供する提携ファームであるサラトガ・ソフトウェアの追加により、デジタル・トランスフォーメーション分野の提供体制を強化します。

1998年に設立されたサラトガ・ソフトウェアは、特に金融サービスおよびフィンテック分野の企業に対し、カスタム・ソフトウエアの設計・開発、ビジネス分析、プラットフォームの統合およびサポート、品質保証、プロジェクト管理、さらにデータエンジニアリングおよびビジネス・インテリジェンスを含む包括的なサービスを提供しています。同社は南アフリカと英国に拠点を構え、AIおよび機械学習ソリューションのほか、クラウド移行、顧客コミュニケーション管理、戦略的テクノロジー・アドバイザリー・サービスを専門としています。

「当社のチームは、エンジニアリング分野における高度な専門性、シニア層の知見、そして複雑な課題を解決してきた確かな実績を備えており、これらの強みが、クライアントから信頼されるアドバイザーとして評価されている理由です」と、サラトガ・ソフトウェアの執行会長であるアンソニー・ロビンソン氏は述べています。「アンダーセン・コンサルティングのような組織との協業は、志を同じくするプロフェッショナルと連携し、企業が新興テクノロジーの活用や業務の再構築、そして長期的な成功に向けた体制を整えるうえで、より大きなインパクトを提供することを可能にする、自然な次のステップです。」

「サラトガ・ソフトウェアは、数十年にわたる実務に根差したテクノロジー提供とアドバイザリー分野における高い専門性を有しています」と、アンダーセンのグローバル・チェアマン兼CEOであるマーク・L・ヴォルサッツは述べています。「彼らのAI、クラウド移行、テクノロジー・アドバイザリーにおける幅広い専門性は、当社のフルサービスのコンサルティング提供を補完するものであり、クライアントが自信を持って変革を推進できるよう支援します。」

アンダーセン・コンサルティングは企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービス・モデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。