アンダーセン・コンサルティング、提携ファームとしてサラトガ・ソフトウェアを追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ソフトウエア・デリバリーおよび専門性の高いテクノロジー・ソリューションを提供する提携ファームであるサラトガ・ソフトウェアの追加により、デジタル・トランスフォーメーション分野の提供体制を強化します。

1998年に設立されたサラトガ・ソフトウェアは、特に金融サービスおよびフィンテック分野の企業に対し、カスタム・ソフトウエアの設計・開発、ビジネス分析、プラットフォームの統合およびサポート、品質保証、プロジェクト管理、さらにデータエンジニアリングおよびビジネス・インテリジェンスを含む包括的なサービスを提供しています。同社は南アフリカと英国に拠点を構え、AIおよび機械学習ソリューションのほか、クラウド移行、顧客コミュニケーション管理、戦略的テクノロジー・アドバイザリー・サービスを専門としています。

「当社のチームは、エンジニアリング分野における高度な専門性、シニア層の知見、そして複雑な課題を解決してきた確かな実績を備えており、これらの強みが、クライアントから信頼されるアドバイザーとして評価されている理由です」と、サラトガ・ソフトウェアの執行会長であるアンソニー・ロビンソン氏は述べています。「アンダーセン・コンサルティングのような組織との協業は、志を同じくするプロフェッショナルと連携し、企業が新興テクノロジーの活用や業務の再構築、そして長期的な成功に向けた体制を整えるうえで、より大きなインパクトを提供することを可能にする、自然な次のステップです。」

「サラトガ・ソフトウェアは、数十年にわたる実務に根差したテクノロジー提供とアドバイザリー分野における高い専門性を有しています」と、アンダーセンのグローバル・チェアマン兼CEOであるマーク・L・ヴォルサッツは述べています。「彼らのAI、クラウド移行、テクノロジー・アドバイザリーにおける幅広い専門性は、当社のフルサービスのコンサルティング提供を補完するものであり、クライアントが自信を持って変革を推進できるよう支援します。」

アンダーセン・コンサルティングは企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービス・モデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバー・ファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

