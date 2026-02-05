エナジー・ボールト、オーストラリアの開発パートナーに対し100MW/870MWhの長期エネルギーサービス契約を授与

カリフォルニア州ウェストレイクビレッジ & オーストラリア州イーバー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 持続可能なグリッド規模のエネルギー貯蔵ソリューションのリーダーであるエナジー・ボールト・ホールディングス（NYSE: NRGV）（以下「エナジー・ボールト」）と、化石燃料と再生可能エネルギーの橋渡しを行うオーストラリアの開発企業ブリッジ・エナジー（Bridge Energy Pty Ltd）（以下「ブリッジ・エナジー」）は本日、エボール・バッテリー・エネルギー貯蔵システム（BESS）が、オーセンジー・サービス（AusEnergy Services）より長期エネルギーサービス契約（LTESA）を獲得したことを発表しました。

ニューサウスウェールズ州（NSW）ニューイングランド地域エボールに位置するこの100MW／870MWhプロジェクトは、8時間の調整可能容量を提供する。老朽化した石炭火力発電所の廃止に伴い、本施設は電力系統の安定化に不可欠な容量を供給することで、NSW州の再生可能エネルギー目標達成に重要な役割を果たす。本システムは再生可能エネルギーが過剰に発電される時間帯に充電し、需要ピーク時に放電することで、州の脱炭素化電力網への移行を直接支援します。

必要な契約上および規制上の承認を得た上で、エナジー・ボールトは本プロジェクト取得のオプション権を行使する計画である。独占契約に基づき、ブリッジ・エナジーはエナジー・ボールトと提携し、本プロジェクトの開発完了まで推進する。その後、エバーBESSはエナジー・ボールトが建設、所有、運営を行う。アセット・ボールト・プラットフォーム同社の深いバッテリー技術と運用ノウハウに裏打ちされたプロジェクト所有モデルを統合し、地域社会と広域電力網に対し効率的で信頼性の高い電力供給を実現すると同時に、プロジェクトの技術的寿命にわたる長期的かつ継続的な収益源を創出する。本プロジェクトでは、高性能な充放電サイクルと長時間蓄電用途向けに設計されたEnergy VaultのB-VAULT™システムアーキテクチャを採用し、独自開発のVault-OS™エネルギー管理システムによる制御により資産価値を最適化する。

「当社はオーストラリアにおける成長戦略を継続的に推進し、長期的かつ魅力的なエネルギー貯蔵インフラプロジェクトの確保に取り組んでおり、パートナーであるBridge Energyはこの戦略の重要な構成要素です」と、Energy Vaultの会長兼CEOであるロバート・ピコーニは述べた。「Bridge Energyがこの契約を獲得することを支援することは、エネルギー資産を長期にわたり所有・運営する当社のエネルギー資産管理戦略を推進する上で、もう一つの重要な成長の節目となります。昨年開発・取得した1GWh規模のストーニークリークBESS（長期間エネルギー貯蔵ソリューション）の成功を基盤に、ニューサウスウェールズ州および現地コミュニティ・ステークホルダーへの支援とサービス提供を通じ、当社のコミットメントをさらに深化させることを誇りに思います」

本プロジェクトは現在開発段階にあり、地域協議が進行中です。建設により最大60の直接雇用が創出される見込みで、施設の稼働開始は2028年を目標としています。本プロジェクトは社会的受容性（ソーシャル・ライセンス）を重視しており、アーミデール地域評議会が地域全体のコミュニティ貢献金を管理するために設立予定の「ニューイングランド未来基金」への継続的な拠出を通じて、その実現を図っています。

ブリッジ・エナジーのダニエル・ハメル最高経営責任者（CEO）は次のように述べた。「イーバー蓄電システム（BESS）は、信頼性の高いエネルギーを供給すると同時に、地域社会に長期的な経済的利益をもたらす高品質なプロジェクトです。イーバー蓄電システムはプロジェクトの全期間にわたり地域貢献活動を実施し、地域経済活動の大幅な活性化を図るため、地元の関係者、業者、サービス提供者と積極的に連携しています。エネルギー・ボルト社の経験豊富なチームと緊密に連携し、本プロジェクトが迅速に建設段階へ移行し、最終的な稼働に至るよう推進することを楽しみにしています」

本日の発表は、特にオーストラリアのエネルギー市場において、アセット・ボールト・プラットフォーム下でのエネルギー・ボールトの「所有・運営」資産管理戦略の継続的な進展を示すものです。アセット・ボールトの枠組みは、エネルギー貯蔵の開発と運営の全段階にまたがる完全に統合されたバリューチェーンを確立し、同社のプロジェクト管理の専門知識と資産所有権を融合させることで、安定的で継続的な収益創出を実現します。

アセット・ボールトの拡大する国際的な事業展開は、北米の施設（SOSAエネルギーセンター（150MW/300MWh）、 クロス・トレイルズBESS（57MW/114MWh）、カリストガ・レジリエンシー・センター（8.5MW/293MWh）といった北米施設から、ストーニークリーク施設（125MW/1.0GWh）を擁する拡大中のオーストラリア事業ポートフォリオ、そして新たに独占的取得権を獲得した100MW規模の 870 MWhのエバーBESSプロジェクトの独占的取得権を獲得するなど、グローバルなエネルギー貯蔵展開のための拡張可能な基盤として、アセット・ボールト・プラットフォームの迅速な実行と実装を実証しています。

エナジー・ボールトについて

エネルギー・ボールト® エネルギー・ボルトは、世界の持続可能なエネルギー貯蔵へのアプローチを変革するために設計された、ユーティリティ規模のエネルギー貯蔵ソリューションを開発、導入、運用しています。当社の包括的な提供内容には、独自のバッテリー、重力、グリーン水素エネルギー貯蔵技術が含まれ、安全で信頼性の高いエネルギーシステムの調整と最適化を実現する多様な顧客ユースケースをサポートします。各貯蔵ソリューションは、当社の技術に依存しないエネルギー管理システムソフトウェアと統合プラットフォームによって支えられています。業界で唯一無二のエネルギー・ボルトの革新的な技術ポートフォリオは、カスタマイズされた短期・長期・複数日/超長期持続型エネルギー貯蔵ソリューションを提供し、電力会社、独立系発電事業者、大規模産業エネルギーユーザーが電力信頼性を維持しながら均等化エネルギーコストを大幅に削減することを支援します。2024年以降、エナジーボルトは予測可能で継続的かつ高マージンの有料利用収益を生み出す「所有・運営」資産管理戦略を実行し、急速に進化するエネルギー貯蔵資産インフラ市場における継続的な成長を推進しています。詳細は以下をご覧ください。www.energyvault.com 詳細については。

ブリッジ・エナジーについて

ブリッジ・エナジーは、化石燃料と再生可能エネルギーの間のギャップを埋めるプロジェクトを開発するために設立されたオーストラリアの企業です。柔軟な発電と貯蔵に焦点を当て、ブリッジ・エナジーは電力系統の信頼性を高めながら、消費者の卸電力コスト削減に貢献するプロジェクトを開発しています。詳細は以下をご覧ください： https://bridgeenergy.com.au/projects/ebor-bess/

将来に関する記述

本プレスリリースには、当社の事業運営および財務実績（将来の収益および収益性予測、OIC優先株コミットメントに基づくAsset Vaultへの将来の引き出し可能性、Asset Vault資本の投入スケジュール、Asset Vaultの構造、Energy Vaultが達成可能なキロワット時当たりのコストを含む）に関する当社の現時点の見解を反映した将来予測に関する記述が含まれています。将来に関する記述には、当社の事業計画や戦略の説明を含む、将来の業績に関する可能性または想定される結果に関する情報が含まれます。これらの記述には、「予想する」「示唆する」「計画する」「信じる」「意図する」「予測する」「見込む」「目標とする」「見通し」「すべき」「できる」「であろう」「かもしれない」などの言葉がよく用いられます。「予想する」、「示唆する」、「計画する」、「信じる」、「意図する」、「予測する」、「見通し」、「推定」、「目標」、「予測値」、「～すべき」、「～できる」、「～であろう」、「～かもしれない」、「～かもしれない」、「～するであろう」などの表現が含まれます。当社は、業界における経験、過去の傾向、現在の状況、将来の予想される動向、および当時の状況下で適切と判断したその他の要因を踏まえて行った現在の期待、計画、および仮定に基づいて、これらの将来に関する記述または予測を行っています。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手可能な情報を考慮した上で、将来の業績に関する当社の信念、仮定、および期待に基づいています。これらの将来予想に関する記述は、当社の現在の期待と将来の出来事に関する予測に基づく予測に過ぎません。これらの将来予想に関する記述には、将来の資金調達に関する最終契約の締結または条件の充足の失敗、当社の戦略の変更、拡張計画、顧客機会、将来の事業、将来の財務状況、推定収益および損失、予測コスト、見通しおよび計画、当社の受賞、予約、バックログ、許可の時期および開発されたパイプラインが将来の収益に相当するという不確実性、拘束力のない意向表明書およびその他の関心の表明が拘束力のある注文または販売につながるという保証の欠如、当社製品に欠陥がある、または欠陥があると主張される、もしくはその他の故障が発生する可能性、当社のビジネスモデルおよび成長戦略の実施、市場での受容および成功、当社のブランドおよび評判を開発および維持する当社の能力、当社事業、競合他社および業界に関連する動向および予測など、将来予想に関する記述によって明示または暗示された結果、活動レベル、業績または実績と実際の結果が大きく異なる可能性のある重大なリスクと不確実性が含まれています。エネルギー貯蔵システムの構築に必要な部品や原材料を適時に供給するサプライヤーの能力、健康上の流行が当社の事業に及ぼす影響およびそれに応じて当社が講じる措置、知的財産保護を取得および維持し他者の権利を侵害しない当社の能力に関する当社の予想、JOBS法に基づく新興成長企業である期間に関する予想、当社の将来の資本要件および現金の源泉と用途、当社の事業の国際性および戦争またはその他の敵対行為が当社の事業および世界市場に与える影響、当社の事業および将来の成長のための資金調達能力、2025年4月1日にSECに提出された2024年12月31日終了事業年度のForm 10-Kによる年次報告書の「リスク要因」の項で説明されている当社の事業、拡張計画および機会およびその他の重要な要因。これらの要因は、SECのウェブサイトでアクセス可能なSECへのその他の提出書類で随時更新される可能性があります。www.sec.gov新たなリスクは随時発生し、当社の経営陣が全てのリスクを予測することは不可能であり、また、あらゆる要因が当社事業に及ぼす影響や、単独または複合的な要因が実際の結果を当社の将来に関する見通しと著しく異なるものとする可能性の程度を評価することもできません。本プレスリリースにおける当社の将来に関する記述は、本プレスリリース発表時点での見解を示すものであり、本プレスリリースに含まれる注意事項によってその全体が明示的に限定されます。当社は、適用法令で要求される場合を除き、新たな情報、将来の動向その他の理由による将来に関する記述の公開更新または見直しを行う義務を負いません。当社の将来に関する記述に過度に依拠すべきではありません。

