-

SLB获得科威特Mutriba油田综合开发合同

Kuwait Oil Company授予SLB五年期合同，助力Mutriba油田下一阶段开发

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，Kuwait Oil Company已与SLB签署一份价值15亿美元的五年期综合合同，涉及科威特Mutriba油田的设计、开发和生产管理工作。

该项目将依托SLB对Mutriba油田地下储层的深入了解，为更深层、技术要求更高的储层条件下的开发规划和执行提供支持。合同涵盖高压、高温、含硫储层的开发，反映出随着Mutriba油田项目的推进，SLB的业务范围和责任也在不断扩大。

SLB地理业务执行副总裁Steve Gassen表示：“这份合同彰显了我们与Kuwait Oil Company长期以来的牢固合作伙伴关系，以及数十年合作积累的信任。随着Mutriba油田进入下一阶段开发，我们将承担端到端的责任，在复杂的储层条件下支持项目的安全、可靠执行。”

该项目旨在加快技术难度大且偏远资源的开发进程，同时将资本效率和环境因素置于优先考虑地位。这一合作反映出行业向端到端交付模式的更广泛转变——随着油田进入更复杂的开发阶段，这类模式能够降低执行风险。

核心要点

  • Kuwait Oil Company授予SLB一份价值15亿美元的五年期综合开发合同，涉及科威特Mutriba油田的下一阶段开发，凸显了该合同的规模和重要性。
  • SLB将负责该油田的综合设计、开发和生产工作。
  • 该合同推进了已在进行的开发工作，并体现了随着项目的推进，SLB与Kuwait Oil Company之间长期合作伙伴关系的深化。
  • 业务范围涵盖更深层、技术要求高的储层，这些储层具有高压、高温、含硫的特点，标志着油田进入更复杂的开发阶段。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com

关于前瞻性陈述的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性声明”，即关于未来的声明，而不是关于过去事件的声明。此类语句通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其它类似的表达。前瞻性声明涉及不同程度上不确定的事项。例如关于SLB新技术和合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发现和环境问题的目标、计划和预测的声明；关于能源运输与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些声明存在风险和不确定性，其中包括但不限于无法实现净负碳排放目标；无法认识到由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；解决环境问题的立法和监管举措，包括解决全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新表格10-K、10-Q和8-K中详细说明的其它风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个出现（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性声明中反映的结果存在重大差异。前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。无论是由于新的信息、未来事件或是其它原因，SLB不承担任何公开更新或修订此类声明的意图或义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体
Josh Byerly – 全球传播高级副总裁
Moira Duff – 对外传播总监
SLB
电话：+1 (713) 375-3407
media@slb.com

投资者
James R. McDonald – SLB投资者关系与行业事务高级副总裁
Joy V. Domingo – 投资者关系总监
SLB
电话：+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体
Josh Byerly – 全球传播高级副总裁
Moira Duff – 对外传播总监
SLB
电话：+1 (713) 375-3407
media@slb.com

投资者
James R. McDonald – SLB投资者关系与行业事务高级副总裁
Joy V. Domingo – 投资者关系总监
SLB
电话：+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

More News From SLB

SLB获授多年期合同，助力阿曼能源发展

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB)获得Petroleum Development Oman (PDO)授予的两份五年期合同，将为阿曼最大的油气特许经营区——6号区块的运营提供井口设备和人工升举技术，同时推动国内价值(ICV)提升。 合同内容包括提供低压、高压及热采井口设备，以及电潜泵(ESP)和螺杆泵(PCP)。这些解决方案有望提高采收率，并延长6号区块资产的生产寿命。核心里程碑包括扩大本土制造能力，并在合同生效后六个月内启动阿曼本土闸阀生产。 SLB中东和北非地区总裁Jesus Lamas表示：“这些合同的授予体现了我们对阿曼能源未来的坚定承诺，以及通过本土制造和人才培养推动国内价值提升的决心。通过在阿曼本土生产更多设备、投资培养阿曼专业人才，我们将确保以可持续、本地驱动的方式助力PDO实现战略目标。我们专注于提供创新的井口和人工升举解决方案，以提升生产效率并实现采收率最大化。通过持续投资先进技术和定制化服务，我们以契合客户不断变化的运营需求的能力，支持他们实现生产和采收目标。” 井口设备将在SLB位于鲁塞勒(Rusayl...

SLB公布2025年第四季度及全年业绩，上调股息并承诺2026年向股东返还超过40亿美元

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB)今天公布了2025年第四季度及全年的业绩。 第四季度业绩 （单位：百万美元，每股金额除外） 截至以下日期的三个月 变化 2025年12月31日 2025年9月30日 2024年12月31日 环比 同比 营收 $9,745 $8,928 $9,284 9%   5% 税前收入 - 基于GAAP $943 $1,000 $1,387 -6%   -32% 税前收入利润率 - 基于GAAP 9.7% 11.2% 14.9% -153 bps   -526 bps 归属于SLB的净收入 - 基于GAAP $824 $739 $1,095 12%   -25% 摊薄后每股收益 - 基于GAAP $0.55 $0.50 $0.77 10%   -29%       调整后EBITDA* $2,331 $2,061 $2,382 13%   -2% 调整后EBITDA利润率* 23.9% 23.1% 25.7% 83 bps   -175 bps 税前分部营业收入* $1,807 $1,626 $1,91...

Aramco授予SLB长期合同，助力沙特非常规天然气产能提升

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球性科技公司SLB (NYSE: SLB)已获得Aramco的一份五年期合同，将为其非常规天然气田提供增产服务。该合同是价值数十亿美元的更广泛合同的一部分，旨在为全球最大规模的非常规天然气开发项目之一提供支持。 合同内容涵盖先进的增产、修井、压裂自动化和数字化解决方案，这些技术对于释放沙特阿拉伯非常规天然气资源的潜力十分重要，这也是沙特实现能源组合多元化、支持全球能源转型战略的核心支柱。 SLB区域业务执行副总裁Steve Gassen表示：“这份协议是Aramco践行《2030愿景》和能源转型目标、推动能源组合多元化的进程向前迈出的重要一步。凭借世界一流的技术、深厚的本地专长，以及在安全和服务质量方面的卓越往绩，SLB完全有能力提供定制化解决方案，助力沙特非常规资源开发领域的运营表现实现全新突破。” 这些解决方案为在非常规天然气开发领域实现新的绩效基准提供了工具。 关于SLB SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地...
Back to Newsroom