SLB获得科威特Mutriba油田综合开发合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球科技公司SLB (NYSE: SLB)今日宣布，Kuwait Oil Company已与SLB签署一份价值15亿美元的五年期综合合同，涉及科威特Mutriba油田的设计、开发和生产管理工作。

该项目将依托SLB对Mutriba油田地下储层的深入了解，为更深层、技术要求更高的储层条件下的开发规划和执行提供支持。合同涵盖高压、高温、含硫储层的开发，反映出随着Mutriba油田项目的推进，SLB的业务范围和责任也在不断扩大。

SLB地理业务执行副总裁Steve Gassen表示：“这份合同彰显了我们与Kuwait Oil Company长期以来的牢固合作伙伴关系，以及数十年合作积累的信任。随着Mutriba油田进入下一阶段开发，我们将承担端到端的责任，在复杂的储层条件下支持项目的安全、可靠执行。”

该项目旨在加快技术难度大且偏远资源的开发进程，同时将资本效率和环境因素置于优先考虑地位。这一合作反映出行业向端到端交付模式的更广泛转变——随着油田进入更复杂的开发阶段，这类模式能够降低执行风险。

核心要点

Kuwait Oil Company授予SLB一份价值15亿美元的五年期综合开发合同，涉及科威特Mutriba油田的下一阶段开发，凸显了该合同的规模和重要性。

SLB将负责该油田的综合设计、开发和生产工作。

该合同推进了已在进行的开发工作，并体现了随着项目的推进，SLB与Kuwait Oil Company之间长期合作伙伴关系的深化。

业务范围涵盖更深层、技术要求高的储层，这些储层具有高压、高温、含硫的特点，标志着油田进入更复杂的开发阶段。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com 。

