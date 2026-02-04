-

村田製作所：データセンターの電力安定化に貢献する「データセンター用AIサーバー向け電源供給ネットワーク効率化に関するテクノロジーガイド」を提供開始

京都--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 株式会社村田製作所（東京：6981）（以下、「当社」）は、「データセンター用AIサーバー向け電源供給ネットワーク効率化に関するテクノロジーガイド※1,2」（以下、「当資料」）の提供を開始しました。
当資料では、データセンターの電力安定化に貢献する、当社のAIサーバー向け電源供給ネットワークの効率化ソリューションを提案します。当資料は、当社ウェブサイトからご覧いただけます。

※1　テクノロジーガイド：技術や製品の概要から活用方法までを解説・紹介する資料。
※2　当資料は英語での提供となります。

近年、AIの急速な進歩や普及にともない、世界各地でデータセンターの新設が進んでいます。また、それらの設備や機器の高電圧化・高密度化も相まって、電力消費量は今後ますます拡大することが予想されます。

当資料では、データセンターの電源回路設計に焦点を当て、市場動向や電力供給の技術トレンドと課題、またそれらに対する当社のソリューションを紹介します。
これらのソリューションは、電源回路の電力安定化を通じてAIサーバーの電力損失低減に貢献します。

当資料の構成

市場概況

消費電力の内訳、電源供給ラインにおける技術動向と課題など

市場課題と解決策

  • 電源供給ライン設計で考慮すべき重要ポイント
  • 電源配置の進化による電力安定化と電力損失低減

当社ソリューション

  • 進化する電力供給方式にも対応する幅広い製品ラインアップ
  • 高度な解析技術を用いた、部品配置・選定サポート
  • グローバルな供給・サポートネットワーク

主な対象製品

  • 積層セラミックコンデンサ（MLCC）
  • シリコンキャパシタ（シリコンコンデンサ）
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
  • インダクタ
  • チップフェライトビーズ
  • サーミスタ

当社は、積層セラミックコンデンサをはじめとする幅広い電子部品を展開しており、グローバルでの供給体制や、設計段階における各種サポートを通じて、データセンターにおける課題解決に貢献します。

村田製作所について
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

