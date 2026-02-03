Fitch Solutions propose des données de crédit prêtes pour l’IA sur la place de marché électronique Snowflake

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Fitch Solutions, un fournisseur de premier plan d’informations, de données et d’analyses, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Snowflake, la société spécialiste de l’AI Data Cloud, pour fournir les ensembles de données complets de Fitch sur la place de marché électronique Snowflake (Snowflake Marketplace). Cette offre permettra aux acteurs du marché et aux clients d’accéder aux informations de crédit de Fitch et de les exploiter directement dans Snowflake, ce qui facilitera l’analyse et simplifiera l’intégration dans les flux de travail modernes.

Les données de crédit et les ensembles de données de référence sur les performances des prêts de Fitch Ratings provenant de dv01, une société de Fitch Solutions, couvrent les secteurs américains de l’automobile, des prêts à la consommation non garantis et des créances hypothécaires résidentielles titrisées (residential mortgage-backed security, RMBS) d’organismes non gouvernementaux, et sont désormais disponibles sur la Snowflake Marketplace. D’autres offres suivront, notamment des données provenant de Sustainable Fitch, de CreditSights et de BMI. À terme, les clients pourront ainsi accéder à l’ensemble des données de Fitch Solutions directement dans Snowflake.

« Les données sont au cœur de toute initiative en matière d’IA, et nos clients souhaitent que cette base repose sur des informations fiables, accessibles et prêtes à être utilisées pour innover », a déclaré Rachel Lojko, présidente de Fitch Solutions. « Nous veillons à ce que nos ensembles de données les plus qualitatifs soient disponibles quand et où nos clients en ont besoin. Cette évolution de notre modèle de prestation répond clairement à la demande de nos clients qui souhaitent un accès transparent et natif du cloud, à l’heure où les entreprises accélèrent leurs stratégies en matière d’analyse et d’IA. »

Fournis dans des formats standardisés et prêts pour l’analyse et l’IA, les ensembles de données de Fitch disponibles via la Snowflake Marketplace sont conçus pour s’intégrer de manière transparente dans les flux de travail Snowflake existants, parallèlement aux données propriétaires, sans qu’il soit nécessaire de créer ou de maintenir des pipelines d’ingestion personnalisés, tout en ouvrant la voie à de nouveaux cas d’utilisation. Les clients obtiennent ainsi des informations plus rapidement, éliminent les silos de données et réduisent la complexité opérationnelle grâce à la confiance que leur procure l’utilisation de données rigoureusement sourcées et transparentes.

« Fitch Solutions est une source de premier plan en matière d’informations sur le crédit, et l’ajout de ses ensembles de données à la Snowflake Marketplace renforce notre écosystème de fournisseurs de données fiables », a déclaré Tom Gray, directeur principal du département Financial Services Data Cloud Partners chez Snowflake. « Cette collaboration apporte l’expertise approfondie de Fitch à l’AI Data Cloud de Snowflake et aide les clients à développer leurs connaissances de manière sécurisée et en toute confiance. »

Des essais gratuits sont désormais disponibles pour les indices de référence du crédit à la consommation de dv01 via la Snowflake Marketplace.

À propos de Fitch Solutions :

Fitch Solutions, est un fournisseur de premier plan d’informations, de données et d’analyses visant à éclairer les stratégies d’investissement, à renforcer les capacités de gestion des risques et à mieux identifier les opportunités stratégiques. Ses analystes, avocats, journalistes et économistes proposent des analyses approfondies des marchés/risques du crédit et des crédits individuels, de l’ESG, des marchés développés et émergents, ainsi que des secteurs industriels. Fitch Solutions fait partie de Fitch Group, un chef de file mondial des services d’information financière présent dans trente pays. Fitch Group appartient à Hearst. Pour plus d’informations, rendez-vous sur fitchsolutions.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.