Fitch Solutions incorpora soluciones de datos crediticios para IA en Snowflake Marketplace

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Fitch Solutions, proveedor líder global de información estratégica, datos y análisis, anunció hoy una colaboración con Snowflake, la empresa de la Nube de Datos de IA (AI Data Cloud), para ofrecer sus bases de datos integrales en Snowflake Marketplace. Esta iniciativa permitirá que los participantes del mercado y clientes operen con la inteligencia crediticia de Fitch directamente desde el entorno de Snowflake, lo que agiliza el análisis y simplifica la integración en los flujos de trabajo actuales.

Snowflake Marketplace ya cuenta con los datos crediticios de Fitch Ratings y los indicadores de rendimiento de préstamos de dv01, empresa de Fitch Solutions, que cubren los sectores automotor, préstamos personales y RMBS de emisión privada en EE. UU. Próximamente se incorporarán nuevas soluciones, incluyendo datos de Sustainable Fitch, CreditSights y BMI. Con el tiempo, esto permitirá a los clientes acceder a todo el ecosistema de Fitch Solutions directamente desde Snowflake.

“Los datos son el eje de cualquier proyecto de IA, y nuestros clientes necesitan que esa base se apoye en información confiable, accesible y preparada para la innovación”, señaló Rachel Lojko, presidenta de Fitch Solutions. “Estamos garantizando que nuestras bases de datos más valiosas estén disponibles en el momento y lugar que el cliente las requiera. Este cambio en nuestra modalidad de provisión responde a una demanda clara: un acceso fluido y nativo en la nube para las empresas que buscan potenciar sus estrategias de analítica e IA”.

Las bases de datos de Fitch en Snowflake Marketplace se presentan en formatos estandarizados y optimizados para IA. Su diseño permite que se integren sin fricciones en los procesos actuales de Snowflake junto con datos propios, lo que evita el desarrollo o mantenimiento de procesos de carga de datos personalizados. De esta forma, los clientes obtienen resultados con mayor rapidez, eliminan los silos de información y reducen la complejidad operativa, con el respaldo de trabajar con datos transparentes y de fuentes rigurosas.

“Fitch Solutions es un referente en inteligencia crediticia. La incorporación de sus activos de datos a Snowflake Marketplace fortalece nuestro ecosistema de proveedores de confianza”, afirmó Tom Gray, gerente sénior de Socios de la Nube de Datos para Servicios Financieros en Snowflake. “Esta colaboración integra la experiencia de Fitch en la Nube de Datos de IA de Snowflake y permite que los clientes escalen sus análisis de manera segura y eficiente”.

Ya se encuentran disponibles las pruebas gratuitas de los indicadores comparativos de crédito al consumo de dv01 a través de Snowflake Marketplace.

Acerca de Fitch Solutions:

Fitch Solutions es un proveedor líder global de información estratégica, datos y análisis, enfocado en potenciar las estrategias de inversión, fortalecer la gestión de riesgos y detectar oportunidades de negocio clave. A través de un equipo multidisciplinario de analistas, abogados, periodistas y economistas, la empresa ofrece un análisis integral de los mercados de crédito, riesgos individuales y criterios ESG, además de una cobertura exhaustiva de mercados desarrollados y emergentes y diversos sectores industriales. Fitch Solutions forma parte de Fitch Group, referente mundial en servicios de información financiera con operaciones en 30 países. Fitch Group es una empresa de Hearst. Para obtener más información, visite fitchsolutions.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.