Visa Direct und UnionPay International weiten globales Geldtransfer-Netzwerk auf Milliarden von Karten auf dem chinesischen Festland aus

Durch die Verbindung des Kartennetzwerks von Visa Direct mit der MoneyExpress-Plattform von UnionPay International (UPI) wird Visa Direct den grenzüberschreitenden Geldtransfer in Echtzeit1 in einem der weltweit größten Überweisungskorridore ermöglichen

SAN FRANCISCO UND DOHA, Katar--(BUSINESS WIRE)--Auf dem Web Summit Qatar kündigten Visa (NYSE:V) und UnionPay International (UPI) den Abschluss einer Vereinbarung an, wonach grenzüberschreitende Geldtransfers auf das chinesische Festland über Visa Direct ermöglicht werden sollen. Nach vollständiger Implementierung können Kunden über eine einzige Verbindung grenzüberschreitende Überweisungen und Business-to-Consumer-Zahlungen an mehr als 95 Prozent der Inhaber von UnionPay International-Debitkarten auf dem chinesischen Festland vornehmen.

Durch die Anbindung des globalen Geldtransfer-Netzwerks von Visa Direct an die MoneyExpress-Plattform von UPI wird Visa Verbrauchern und Unternehmen weltweit einen reibungsloseren, sichereren und transparenteren Weg eröffnen, um Geld auf das chinesische Festland zu überweisen, einem der weltweit größten Überweisungsziele. Dieser Meilenstein verdeutlicht das Engagement von Visa zur Öffnung globaler Korridore und die Ausweitung zuverlässiger Geldtransfermöglichkeiten für Menschen und Unternehmen weltweit.

„Globale Geschäfte werden heute mit Internetgeschwindigkeit abgewickelt, das Geld hat dabei aber nicht immer Schritt gehalten“ so Vira Platonova, Global Head von Visa Direct. „Indem wir die Reichweite von Visa Direct durch UnionPay International erweitern, verkleinern wir die Welt einmal mehr – nicht durch Tests oder Theorie, sondern durch eine reale, kritische Infrastruktur, die in einer enormen Größenordnung und mit hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit funktioniert.“

Die Anbindung wird ein breites Spektrum grenzüberschreitender Anwendungsfälle unterstützen, einschließlich Zahlungen an Kreative und Freiberufler, Auszahlungen an Auftragnehmer, Erstattungen und Überweisungen an Familienangehörige. Da Plattformen, Marktplätze und Arbeitgeber grenzüberschreitend tätig sind, erfordern diese Zahlungen und Auszahlungen in zunehmendem Maße die Fähigkeit, Menschen weltweit zuverlässig und in Echtzeit zu erreichen.

„Grenzüberschreitende Überweisungen sind ein wichtiges Bindeglied, das das Privatleben, wirtschaftliche Aktivitäten und finanzielle Bedürfnisse über Grenzen hinweg miteinander verbindet, und sie sind ein zentraler Bestandteil der internationalen Strategie von UnionPay“, so Larry Wang, CEO von UnionPay International. „Diese Zusammenarbeit mit Visa vereint die Stärken beider Seiten und ist zudem eine konkrete Reaktion auf die Trends zur Digitalisierung und Vereinfachung im Bereich der globalen grenzüberschreitenden Überweisungen. Sie wird es mehr Nutzern in Übersee ermöglichen, kostengünstige, effiziente und vertrauenswürdige grenzüberschreitende Überweisungsdienste zu nutzen. Gleichzeitig fördert sie das Geschäftswachstum von Partnern im In- und Ausland und unterstützt die Entwicklung eines breiteren, effizienteren globalen Ökosystems für grenzüberschreitende Überweisungsdienste.“

Visa Direct wird auch in Zukunft seine Rolle als grundlegender Bestandteil der globalen Wirtschaft ausbauen und Kunden dabei unterstützen, neue Märkte zu erschließen, ihre Liquidität zu verbessern und weltweit schnellere und besser kalkulierbare Zahlungsvorgänge zu ermöglichen. Die erweiterte Verbindung von Visa Direct und UnionPay International wird voraussichtlich ab der ersten Hälfte des Jahres 2026 verfügbar sein.

„Ganz gleich, ob es um die Bezahlung eines Kreativitätschaffenden, die Auszahlung von Einkünften an einen Auftragnehmer oder die Überweisung von Geldern als Unterstützung für die Familie im Ausland geht: Reichweite und Sicherheit sind von entscheidender Bedeutung“, fügte Platonova hinzu. „Visa Direkt auf einen der größten und komplexesten Märkte der Welt auszuweiten, wird dieses Vertrauen dort auf breiter Ebene stärken, wo Zuverlässigkeit und Reichweite am wichtigsten sind.“

Über Visa Inc.

Visa (NYSE: V) ist ein im digitalen Zahlungsverkehr weltweit führendes Unternehmen, das Transaktionen zwischen Verbrauchern, Handelsunternehmen, Finanzinstitutionen und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten ermöglicht. Unsere Mission besteht darin, die Welt über das innovativste, bequemste, zuverlässigste sowie sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Privatpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften erfolgreich sein können. Wir sind davon überzeugt, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen überall einschließen, alle Menschen überall voranbringen, und wir betrachten den Zugang zu Leistungen als Fundament für die Zukunft des Geldverkehrs. Erfahren Sie mehr unter Visa.com.

1 Verfügbarkeit und Geschwindigkeit der Geldüberweisung variieren je nach empfangender Institution und Region und können regulatorischen und Compliance-Prüfungen unterliegen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

