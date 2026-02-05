Murata pubblica una guida tecnologica per ottimizzare la stabilità energetica nei data center basati sull’IA

KYOTO, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha lanciato una nuova guida tecnologica dal titolo: “Ottimizzare le reti di distribuzione dell’energia per i server IA nei data center di nuova generazione”. Disponibile sul suo sito web, la guida presenta soluzioni specifiche per l’ottimizzazione delle reti di distribuzione dell’energia per i server IA, che migliorano la stabilità energetica e riducono le perdite di potenza nell’infrastruttura dei data center.

La guida affronta la rapida evoluzione e l’adozione dell’IA, una tendenza che dà impulso al continuo lancio di nuovi data center in tutto il mondo. Con la transizione del settore verso operazioni a tensioni più alte e una maggiore densità delle apparecchiature, il conseguente aumento del consumo energetico complessivo ha reso la stabilità della distribuzione elettrica una questione aziendale critica per gli operatori di data center.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.