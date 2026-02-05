-

Murata pubblica una guida tecnologica per ottimizzare la stabilità energetica nei data center basati sull’IA

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Technology guide to enhance power stability in AI-driven data centers

KYOTO, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha lanciato una nuova guida tecnologica dal titolo: “Ottimizzare le reti di distribuzione dell’energia per i server IA nei data center di nuova generazione”. Disponibile sul suo sito web, la guida presenta soluzioni specifiche per l’ottimizzazione delle reti di distribuzione dell’energia per i server IA, che migliorano la stabilità energetica e riducono le perdite di potenza nell’infrastruttura dei data center.

La guida affronta la rapida evoluzione e l’adozione dell’IA, una tendenza che dà impulso al continuo lancio di nuovi data center in tutto il mondo. Con la transizione del settore verso operazioni a tensioni più alte e una maggiore densità delle apparecchiature, il conseguente aumento del consumo energetico complessivo ha reso la stabilità della distribuzione elettrica una questione aziendale critica per gli operatori di data center.

