-

Murata veröffentlicht Technologie-Leitfaden zur Verbesserung der Stromstabilität in KI-gesteuerten Rechenzentren

original [Murata Manufacturing Co., Ltd.] Technology guide to enhance power stability in AI-driven data centers

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Technology guide to enhance power stability in AI-driven data centers

KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) hat einen neuen Technologie-Leitfaden mit dem Titel: „Optimizing Power Delivery Networks for AI Servers in Next-Generation Data Centers.“ veröffentlicht. Der Leitfaden ist auf der Website des Unternehmens verfügbar und stellt spezifische Lösungen zur Optimierung des Stromversorgungsnetzes für KI-Server vor, die die Stromstabilität verbessern und Stromverluste in der gesamten Rechenzentrumsinfrastruktur reduzieren.

Der Leitfaden befasst sich mit dem rasanten Fortschritt und der zunehmenden Verbreitung von KI, einem Trend, der weltweit zur kontinuierlichen Einführung neuer Rechenzentren führt. Da die Branche zunehmend auf höhere Spannungen und eine höhere Gerätedichte setzt, ist aufgrund des damit verbundenen Anstiegs des Gesamtstromverbrauchs eine stabile Stromversorgung zu einem entscheidenden Geschäftsthema für Betreiber von Rechenzentren geworden. Daher konzentriert sich der Leitfaden auf die Auslegung von Stromkreisen für Rechenzentren und bietet einen detaillierten Überblick über Markttrends, neue Technologien im Bereich der Stromversorgung und die wichtigsten Herausforderungen, denen die Branche derzeit gegenübersteht.

Um Ingenieure und Konstrukteure zu unterstützen, bietet der Leitfaden einen Marktüberblick, der die Trends hinsichtlich Stromverbrauch und Technologie in Stromleitungen aufschlüsselt. Darüber hinaus befasst er sich mit den Herausforderungen des Marktes und möglichen Lösungen, indem er wichtige Aspekte der Stromleitungsplanung untersucht und erörtert, wie die Weiterentwicklung von Stromverteilungsarchitekturen zur Stabilisierung der Stromversorgung und zur Reduzierung von Verlusten beitragen kann.

Murata unterstützt diese architektonischen Verbesserungen mit einer breiten Produktpalette, die fortschrittliche und sich weiterentwickelnde Stromversorgungsmethoden abdeckt, darunter mehrschichtige Keramikkondensatoren (MLCC), Siliziumkondensatoren, Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Induktivitäten, Chip-Ferritperlen und Thermistoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen umfassende Unterstützung in der Konstruktionsphase und setzt dabei fortschrittliche Analysetechnologien ein, um bei der Platzierung und Auswahl von Komponenten zu helfen. Mit einem robusten globalen Liefer- und Supportnetzwerk im Rücken liefert Murata weiterhin greifbaren Mehrwert, indem es Herausforderungen im Zusammenhang mit der Stromversorgung in Rechenzentren löst.

Um den technischen Leitfaden herunterzuladen, folgen Sie bitte diesem Link:

Optimizing Power Delivery Networks for AI Servers in Next-Generation Data Centers

Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Design, Fertigung und Vertrieb keramikbasierter passiver elektronischer Bauteile und Lösungen, Kommunikationsmodule und Netzteile. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Werkstoffe und modernster, multifunktionaler hochdichter Module. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende und betreibt Fertigungsanlagen in der ganzen Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Keisuke Tsuboi, prsec_mmc@murata.com
Corporate Communications Department

Industry:

Murata Manufacturing Co., Ltd.

TOKYO:6981
Release Versions
EnglishGermanChinese TraditionalJapanese

Contacts

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Keisuke Tsuboi, prsec_mmc@murata.com
Corporate Communications Department

More News From Murata Manufacturing Co., Ltd.

Murata enthüllt weltweit ersten 15 nF/1,25 kV C0G MLCC mit 1210 Zoll

KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Die Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) gibt die Markteinführung und Massenproduktion ihres vielschichtigen Keramikkondensators (MLCC) bekannt, der eine Kapazität von 15 nF, eine Nennspannung von 1,25 kV und C0G-Eigenschaften in der kompakten Größe von 1210 Zoll (3,2 mm x 2,5 mm) aufweist. Dieses Produkt ermöglicht eine hocheffiziente Stromwandlung und stabile Leistung unter Hochspannungsbedingungen. Damit eignet es sich für On-Board-...

Murata als Top-Innovator für Ultraschall-Reinigungsgerätetechnologie ausgezeichnet, die Allwetter-ADAS voranbringt

KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) wurde als Top-Innovator in der Kategorie „Digital“ der CLEPA Innovation Awards ausgewählt. Die Auszeichnung würdigt die UltraSonic-Clearing-Device (USCD)-Technologie von Murata, die derzeit entwickelt wird, um die Effektivität von Kameras und Sensoren zu verbessern, die in fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrsystemen unabhängig von den Wetterbedingungen eingesetzt werd...

Optimierung der Projekteffizienz durch vorinstallierte elektrische Modelle von Murata in den neuesten Versionen von Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ und AWR Design Environment™ (Microwave Office)

KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) kündigt eine bedeutende Kooperation mit Cadence Design Systems, Inc., an, um Produktbibliotheken direkt in den führenden EDA-Tools (Electronic Design Automation) von Cadence zur Verfügung zu stellen. Ausgewählte Induktivitäts- und Kondensatorprodukte von Murata sind ab sofort in den neuesten Versionen von Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ und AWR Design Environment™ (Microwave Offi...
Back to Newsroom