Andersen Consulting voegt samenwerkingspartner Saratoga Software toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn aanbod op het gebied van digitale transformatie met de toevoeging van samenwerkingspartner Saratoga Software, een leverancier van softwareontwikkeling en specialistische technologieoplossingen.

Saratoga Software, opgericht in 1998, biedt bedrijven, met name in de financiële dienstverlenings- en fintech-sector, een uitgebreid dienstenpakket, waaronder softwareontwerp en -ontwikkeling op maat, bedrijfsanalyse, platformintegratie en -ondersteuning, kwaliteitsborging, projectmanagement en data-engineering en business intelligence. Met vestigingen in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk is het bedrijf ook gespecialiseerd in AI- en machine learning-oplossingen, evenals cloudmigratie, klantcommunicatiebeheer en strategisch technologieadvies.

"Ons team beschikt over diepgaande technische expertise, senioriteit en een bewezen vermogen om complexe problemen op te lossen – kwaliteiten die ons tot vertrouwde adviseurs voor onze klanten maken," aldus Anthony Robinson, uitvoerend voorzitter van Saratoga Software. "De samenwerking met een organisatie als Andersen Consulting is een logische stap voorwaarts, waardoor we in contact kunnen komen met gelijkgestemde professionals en een nog grotere impact kunnen hebben nu bedrijven opkomende technologieën omarmen, hun activiteiten herzien en zich positioneren voor succes op de lange termijn."

"Saratoga Software brengt decennia aan praktische ervaring en uitmuntendheid op het gebied van technologielevering en -advies met zich mee," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun brede expertise op het gebied van AI, cloudmigratie en technologieadvies vormt een aanvulling op ons full-service adviesaanbod, waardoor we klanten kunnen helpen om vol vertrouwen de transformatie te leiden."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert adviesdiensten van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardebepaling, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkingspartners. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en levert adviesdiensten via zijn lidbedrijven en samenwerkingspartners over de hele wereld.

