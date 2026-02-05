Energy Vault annonce qu’un contrat de services énergétiques à long terme de 100 MW/870 MWh a été attribué à son partenaire de développement

WESTLAKE VILLAGE, Californie et EBOR, Australie--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault »), le chef de file dans le domaine des solutions durables de stockage d’énergie à l’échelle du réseau, et Bridge Energy Pty Ltd (« Bridge Energy »), un développeur australien qui comble le fossé entre combustibles fossiles et énergies renouvelables, ont annoncé aujourd’hui que le système de stockage d’énergie par batterie (Battery Energy Storage System, BESS) d’Ebor s’était vu attribuer un contrat de services énergétiques à long terme (Long-Term Energy Service Agreement, LTESA) de la part d’AusEnergy Services.

Situé à Ebor, dans la région de la Nouvelle-Angleterre de l’État de Nouvelle-Galles du Sud (New South Wales, NSW), ce projet de 100 MW/870 MWh fournira 8 heures de capacité acheminable. L’installation jouera un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de la NSW en matière d’énergies renouvelables en fournissant une capacité de renforcement du réseau indispensable à mesure que les centrales à charbon vieillissantes seront mises hors service. Le système se rechargera lors des périodes de surproduction d’énergie renouvelable et se déchargera lors des pics de demande, soutenant ainsi directement la transition de l’État vers un réseau décarboné.

Sous réserve de l’obtention des approbations contractuelles et réglementaires nécessaires, Energy Vault prévoit d’exercer son option d’acquisition du projet. Dans le cadre de leur accord exclusif, Bridge Energy et Energy Vault mèneront le projet à son terme de développement. Le BESS d’Ebor sera ensuite construit, détenu et exploité par Energy Vault via la plateforme Asset Vault, qui intègre le modèle de propriété de projets de l’entreprise, soutenu par sa technologie avancée de batteries et son expertise opérationnelle, afin de fournir à la fois aux communautés locales et au réseau une énergie fiable et efficace, tout en générant des revenus récurrents sur toute la durée de vie technique du projet. Le projet utilisera l’architecture système B-VAULT® d’Energy Vault, conçue pour des cycles de haute performance et des applications de longue durée, et sera contrôlé par le logiciel exclusif Vault-OS™ Energy Management System d’Energy Vault pour optimiser la valeur des actifs.

« Nous allons continuer à mettre en œuvre notre stratégie de croissance en Australie en sécurisant des projets d’infrastructure de stockage d’énergie attractifs et à long terme, stratégie dont notre partenaire Bridge Energy constitue un élément clé », a déclaré Robert Piconi, président et chef de la direction d’Energy Vault. « Le soutien apporté à Bridge Energy pour l’obtention de ce contrat marque une étape importante dans notre croissance et dans notre stratégie de gestion des actifs énergétiques, qui vise à détenir et à exploiter ces actifs sur le long terme. Forts du succès remporté l’année dernière avec le développement et l’acquisition du BESS de Stoney Creek de 1 GWh, qui fournit des solutions de stockage d’énergie à longue durée, nous sommes fiers de réitérer notre engagement envers la Nouvelle-Galles du Sud, ses communautés locales et ses parties prenantes que nous soutenons et desservons ici. »

Le projet est actuellement en phase de développement et fait l’objet de consultations locales. La construction devrait générer jusqu’à 60 emplois directs, et le site devrait être mis en service en 2028. Le projet met fortement l’accent sur le pacte social, avec des contributions continues au fonds dédié à l’avenir de la région d’Armidale, baptisé « New England Future Fund », et qui sera créé pour gérer les contributions au profit de la communauté dans toute la région.

« Le BESS d’Ebor est un projet de haute qualité qui fournira une énergie fiable tout en apportant des avantages économiques à long terme aux communautés locales », a déclaré Daniel Hamel, PDG de Bridge Energy. « Ce BESS apportera des avantages aux communautés pendant toute la durée du projet. Nous collaborons activement avec les parties prenantes locales, les commerçants et les prestataires de services afin de garantir une activité économique locale significative. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’équipe expérimentée d’Energy Vault pour assurer le développement rapide de ce projet et passer rapidement à la phase de construction et d’exploitation finale. »

L’annonce d’aujourd’hui marque la poursuite de la stratégie de gestion d’actifs baptisée « Own & Operate » (posséder et exploiter) d’Energy Vault via la plateforme Asset Vault, notamment sur le marché énergétique australien. Le cadre Asset Vault établit une chaîne de valeur totalement intégrée, couvrant toutes les étapes du développement et de l’exploitation du stockage d’énergie, en associant l’expertise de l’entreprise en gestion de projets à la propriété d’actifs afin de garantir une génération de revenus stable et continue.

L’empreinte internationale croissante d’Asset Vault couvre désormais des installations nord-américaines, telles que le SOSA Energy Center (150 MW/300 MWh), le BESS de Cross Trails (57 MW/114 MWh) et le Calistoga Resiliency Center (8,5 MW/293 MWh), venant s’ajouter à un portefeuille australien en pleine expansion avec le site de Stoney Creek (125 MW/1,0 GWh) et désormais l’option exclusive d’acquisition du projet Ebor BESS de 100 MW/870 MWh. Tout ceci illustre la mise en œuvre rapide et efficace de la plateforme Asset Vault comme base évolutive pour le déploiement mondial du stockage d’énergie.

À propos d'Energy Vault

Energy Vault® développe et déploie des solutions de stockage d’énergie à l’échelle des services publics, conçues pour transformer l’approche mondiale du stockage de l’énergie durable. Les offres complètes de la Société incluent des technologies exclusives de stockage d’énergie par gravité, par batterie et par hydrogène vert prenant en charge divers cas d’utilisation par les clients fournissant une répartition et une optimisation sûres et fiables du système énergétique. Chaque solution de stockage est gérée par le logiciel et la plateforme d’intégration du système de gestion de l’énergie indépendant de toute technologie de la Société. Unique au sein du secteur, le portefeuille technologique innovant d’Energy Vault offre des solutions personnalisées de stockage d’énergie à court et à long terme ainsi que des solutions portant sur plusieurs jours ou ultra-longues visant à aider les services publics, les producteurs d’énergie indépendants et les grands utilisateurs industriels d’énergie à réduire considérablement les coûts énergétiques nivelés tout en maintenant la fiabilité de l’alimentation. Depuis 2024, Energy Vault a mis en œuvre sa stratégie de gestion des actifs baptisée « Own & Operate » (posséder et exploiter), conçue pour générer des flux de revenus prévisibles, récurrents et à forte marge. Cette stratégie positionne Energy Vault pour une croissance continue sur le marché en pleine évolution des infrastructures de stockage d’énergie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.energyvault.com.

À propos de Bridge Energy

Bridge Energy est une entreprise australienne créée pour développer des projets visant à combler le fossé entre les combustibles fossiles et les énergies renouvelables. Axée sur la flexibilité de la production et du stockage, Bridge Energy développe des projets qui améliorent la fiabilité du réseau tout en contribuant à réduire les coûts de gros de l’électricité pour les consommateurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://bridgeenergy.com.au/projects/ebor-bess/

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les opinions actuelles de la Société concernant, entre autres, ses opérations et ses performances financières, y compris les projections de ses revenus et de sa rentabilité, la disponibilité des prélèvements futurs dans le cadre de l’engagement d’OIC en faveur des actions privilégiées d’Asset Vault, le calendrier de déploiement de son capital Asset Vault, la structure d’Asset Vault et le coût par kilowattheure réalisable par Energy Vault. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des informations concernant les résultats d’exploitation futurs possibles ou présumés, ainsi que des descriptions de notre plan d’affaires et de nos stratégies. Ces déclarations incluent souvent des termes tels que « anticiper », « s’attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l’intention de », « projeter », « prévoir », « estimer », « viser », « projections », l’emploi du futur ou du conditionnel, et d’autres expressions similaires. Nous basons ces déclarations prospectives ou projections sur nos attentes, plans et hypothèses actuels, établis à la lumière de notre expérience de l’industrie, de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des évolutions futures attendues et d’autres facteurs que nous considérons comme appropriés dans les circonstances du moment. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos convictions, hypothèses et attentes en matière de performances futures, en tenant compte des informations dont nous disposons actuellement. Ces déclarations prospectives ne constituent que des prédictions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes importants susceptibles d’entraîner des écarts importants entre nos résultats réels, notre niveau d’activité, nos performances ou réalisations et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, y compris : la non-exécution des accords définitifs ou toute incapacité à remplir les conditions permettant l’obtention d’un financement futur ; tous changements dans notre stratégie, nos plans d’expansion, les opportunités clients, nos opérations futures, notre situation financière future, les revenus et pertes estimés, les coûts projetés, les perspectives et les plans ; l’incertitude quant au fait que nos attributions, commandes et arriérés, ainsi que le calendrier des permis et le pipeline développé, se traduiront bien par des revenus à l’avenir ; l’absence de garantie que des lettres d’intention non contraignantes et d’autres manifestations d’intérêt aboutiront à des commandes ou à des ventes fermes ; la possibilité que nos produits soient défectueux ou présumés défectueux ou qu’ils connaissent d’autres formes de défaillance ; la mise en œuvre, l’acceptation par le marché et le succès de notre modèle économique et de notre stratégie de croissance ; notre capacité à développer et maintenir notre marque et notre réputation ; les projections et développements relatifs à nos activités, à nos concurrents et à notre secteur ; la capacité de nos fournisseurs à livrer en temps opportun les composants ou les matières premières nécessaires à la construction de nos systèmes de stockage d’énergie ; l’impact des épidémies sur nos activités et les mesures que nous pourrions prendre en réponse à celles-ci ; nos attentes concernant notre capacité à obtenir et maintenir une protection de la propriété intellectuelle et à ne pas enfreindre les droits d’autrui ; nos attentes concernant la durée pendant laquelle nous continuerons d’être une société en croissance émergente en vertu du JOBS Act ; nos besoins en capitaux futurs et les sources et utilisations de nos liquidités ; la nature internationale de nos opérations et l’impact des guerres ou autres conflits sur nos activités et sur les marchés mondiaux ; notre capacité à obtenir des financements pour nos opérations et notre croissance future ; nos activités, nos plans d’expansion et nos opportunités ; ainsi que d’autres facteurs importants mentionnés dans la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’année se terminant le 31 décembre 2024, déposé auprès de la SEC le 1er avril 2025, lesdits facteurs pouvant être mis à jour de temps à autre dans d’autres dépôts effectués auprès de la SEC, accessibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. De nouveaux risques émergent de temps à autre, et il est impossible pour notre direction de prévoir tous les risques, d’évaluer l’impact de tous les facteurs sur nos activités, ou de déterminer dans quelle mesure un facteur, ou une combinaison de facteurs, pourrait entraîner une divergence sensible entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives que nous pourrions faire. Toute déclaration prospective faite par nous dans le cadre du présent communiqué de presse n’est valable qu’à sa date de publication et doit être expressément considérée dans son intégralité à la lumière des mises en garde contenues dans le présent communiqué de presse. Nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou autre, sauf en cas d’obligation légale. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à nos déclarations prospectives.

