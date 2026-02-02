Coty noue une collaboration stratégique avec OpenAI pour renforcer l'adoption responsable de l'IA au sein de l'entreprise

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Coty Inc. (NYSE : COTY) (Paris : COTY) annonce une collaboration stratégique avec OpenAI afin d'élargir l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle avancés dans certains domaines de son entreprise internationale. Grâce à ChatGPT Enterprise, les collaborateurs de Coty auront accès aux modèles les plus performants d'OpenAI, avec un niveau de sécurité et de confidentialité optimal, facilitant ainsi leurs tâches quotidiennes et la collaboration interfonctionnelle. Cette première phase permet aux équipes ciblées d'accéder à des outils d'IA sécurisés de niveau entreprise, dotés de la flexibilité nécessaire leur permettant de s'adapter à l'évolution des besoins de Coty.

Cette approche témoigne de l’engagement de Coty en faveur d’une innovation responsable et réfléchie, intégrant les nouvelles technologies dans un cadre de gouvernance rigoureux, des garde-fous clairs et une priorité constante accordée à la qualité. L'approche de Coty reste centrée sur les compétences humaines, l’IA intervenant pour optimiser la créativité et la réflexion stratégique qui caractérisent ses marques.

Jérôme Auvinet, directeur des systèmes d'information, de l'innovation numérique et des services aux entreprises chez Coty, déclare : « Cette collaboration permet aux équipes de Coty d’utiliser en toute sécurité les capacités d’IA de pointe d’OpenAI, de niveau entreprise, conformément aux exigences de Coty en matière de confidentialité, de qualité et de performance. Elle contribue à améliorer l’efficacité de nos équipes et à leur permettre de rester focalisées sur des apports à plus forte valeur ajoutée. »

La collaboration de Coty avec OpenAI repose sur le développement rapide de l'IA au sein de l'entreprise et sur un programme mondial de formation visant à donner aux employés de tous les services la confiance, la créativité et les compétences fondamentales nécessaires pour utiliser l'IA au quotidien. Grâce à une combinaison de différentes formations en direct, d'ateliers pratiques et d'implication du leadership, Coty favorise une culture où l'IA permet aux équipes de réfléchir, créer et produire naturellement. Ces efforts visent à garantir que les employés, quel que soit leur niveau, puissent utiliser l'IA de manière responsable et efficace, développant ainsi les talents de Coty, optimisant l'exécution et préparant les équipes aux enjeux de demain.

À PROPOS DE COTY

Fondée à Paris en 1904, Coty est l'une des plus grandes entreprises de beauté au monde. Elle possède un portefeuille de marques emblématiques dans les secteur des parfums, du maquillage, des soins du visage et du corps. Présente dans plus de 120 pays et territoires, Coty propose des produits haut de gamme et grand public. Coty et ses marques permettent à chacun de s'exprimer librement et de créer sa propre vision de la beauté ; en outre, nous nous engageons à protéger la planète.

En savoir plus sur coty.com ou sur LinkedIn et Instagram.

