Current Chemicals startet als unabhängiger Hersteller von Spezialmaterialien und baut dabei auf der 75-jährigen Tradition von GE auf, unterstützt von Momentum Global Ventures

CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--Heute feiert Current Chemicals, Inc. (CCI) sein Debüt als vollständig unabhängiger Hersteller von Spezialmaterialien mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Mit der Unterstützung des strategischen Investors Momentum Global Ventures beschreitet CCI einen neuen Weg als zuverlässiger Partner für Materialinnovationen, kundenspezifische Chemie und die in den USA ansässige nachgelagerte Herstellung von Seltenen Erden und kritischen Materialien.

Die Partnerschaft zwischen dem US-amerikanischen Unternehmen CCI und dem niederländischen Unternehmen Momentum Global Ventures spiegelt eine sich verstärkende transatlantische Allianz in einer entscheidenden Phase für globale Lieferketten wider. Diese Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Engagement für eine sichere, zuverlässige und innovationsorientierte Materialinfrastruktur.

Das Team hinter CCI, ursprünglich die Chemiesparte von GE Lighting, ist seit mehr als 75 Jahren die treibende Kraft hinter bahnbrechenden Technologien und entwickelt Verfahren und fortschrittliche Materialien für Displays, Beleuchtung, Energiespeicherung und vieles mehr. Als unabhängiges Unternehmen ist CCI gut aufgestellt, um seinen Einfluss auf Branchen auszuweiten, die sichere, skalierbare und innovative Spezialmaterialien benötigen.

„Wir sind ein Scale-up-Partner“, erklärte Bill Cohen, CEO von CCI. „Unser erfahrenes Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung darin, die kritische Lücke zwischen Entdeckung und Produktion zu überbrücken, in der Ideen häufig ins Stocken geraten. Mit der Flexibilität eines Start-ups und modernsten Einrichtungen unterstützen wir Innovatoren dabei, ihre Ideen in produktionsreife Materialien umzusetzen, die unsere Welt voranbringen.“

Mit einer 250.000 Quadratfuß großen Anlage in Cleveland, Ohio, und Kapazitäten, die vom Prototyping im Grammbereich bis zur Serienfertigung reichen, ist CCI ein zuverlässiger Partner für kundenspezifische Chemieprojekte, die Prozessinnovationen erfordern. Das Unternehmen ist auf Leuchtstoffe sowie fortschrittliche organische und anorganische Materialien spezialisiert.

Das Unternehmen baut seine Rolle in der Lieferkette für Seltene Erden und kritische Materialien in verschiedenen Sektoren wie Elektrofahrzeuge, Windenergie, moderne Displays und verteidigungsnahe Technologien rasch aus und stärkt damit die Widerstandsfähigkeit der heimischen Lieferkette und verringert die Abhängigkeit von konzentrierten ausländischen Quellen. Die Strategie von CCI besteht darin, sich von einem typischen „Hersteller“ zu einem „strategischen Infrastrukturteilnehmer“ zu entwickeln."

Momentum Global Ventures ist aktiv mit dem Aufbau einer transatlantischen Plattform für fortschrittliche Materialien beschäftigt. Mit Investitionen in Spezialnanomaterialien und Lumineszenztechnologien, darunter Seaborough, wird CCI zu einem Eckpfeiler einer umfassenderen Strategie zur Beschleunigung der Kommerzialisierung von Materialien der nächsten Generation in verschiedenen Märkten.

„Current Chemicals verfügt dank seiner einzigartigen Kombination aus langjähriger Erfahrung, maßgeschneiderten chemischen Kompetenzen und sicheren Betriebsstätten in den USA über ein enormes Wachstumspotenzial“, erklärte Pieter Six, Investment Director bei Momentum Global Ventures. „Als unabhängiges Unternehmen können sie ihren Partnern, die sich mit anspruchsvollen Herausforderungen in den Bereichen Innovation, Lieferkettensicherheit und fortschrittliche Fertigung konfrontiert sehen, nun noch mehr Flexibilität und Mehrwert bieten.“

Über Current Chemicals, Inc.

Current Chemicals, Inc. ist ein in den USA ansässiger Hersteller von Spezialmaterialien, der mit Innovatoren zusammenarbeitet, um maßgeschneiderte Chemikalien zu entwickeln. Mit mehr als 75 Jahren Erfahrung in den Bereichen Leuchtstoffe, Seltene Erden und kritische Materialien setzt CCI Ideen vom Labor bis zur Großserienfertigung um und treibt damit Technologien wie Leuchtdisplays, EV-Motoren und Windturbinen voran. Mit fundiertem Prozess-Know-how und einem kooperativen Ansatz unterstützt CCI seine Kunden dabei, das „Tal des Todes“ zwischen Innovation und Kommerzialisierung zu überwinden.

Bitte besuchen Sie currentchemicals.com, um weitere Informationen zu erhalten.

