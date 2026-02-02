Klarna apporte son soutien à l’Universal Commerce Protocol (UCP) de Google afin de faciliter le commerce agentique sur de multiples plateformes

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, une banque numérique mondiale et un fournisseur de solutions de paiement flexibles, a rejoint l’Universal Commerce Protocol (UCP) de Google. Il s’agit d’une norme ouverte conçue pour permettre aux agents IA et aux systèmes commerciaux de collaborer tout au long du cycle d’achat, de la découverte à l’achat, jusqu’au service après-vente.

Cette annonce fait suite à la décision récente de Klarna de soutenir l’Agent Payments Protocol (AP2) de Google et élargit le partenariat pluriannuel passé entre Klarna et Google concernant les plateformes Google Pay, Google Store et Google Play, ainsi que sur l’infrastructure Google Cloud. Ensemble, ces efforts témoignent d’une collaboration continue visant à soutenir les normes ouvertes, à l’heure où l’intelligence artificielle (IA) influence de plus en plus la manière dont les consommateurs effectuent leurs achats en ligne.

« Alors que les achats alimentés par l’IA continuent d’évoluer, il est important que l’infrastructure commerciale sous-jacente repose sur l’ouverture, la confiance et la transparence », a déclaré David Sykes, directeur commercial de Klarna. « Notre soutien apporté à l’UCP s’inscrit dans le cadre du travail plus large mené par Klarna en collaboration avec Google pour aider à définir des normes responsables et interopérables qui permettront d’assurer l’avenir des achats. »

Aujourd’hui, la technologie de Klarna offre à des millions de consommateurs des options de paiement flexibles, la possibilité de prendre des décisions en temps réel, ainsi que des conditions claires et transparentes, conçues pour instaurer la confiance au moment du paiement. À mesure que le commerce basé sur des agents se développe, des normes ouvertes telles que l’UCP fournissent un cadre permettant au secteur d’explorer la manière dont la découverte, les achats et les paiements peuvent fonctionner ensemble dans des environnements alimentés par l’IA.

« Les normes ouvertes telles que l’UCP sont indispensables pour rendre le commerce alimenté par l’IA pratique à grande échelle », a déclaré Ashish Gupta, vice-président et directeur général de la division Merchant Shopping chez Google. « Le soutien de Klarna à l’UCP témoigne du type de collaboration intersectorielle nécessaire pour créer des expériences commerciales interopérables qui élargissent le choix tout en garantissant la sécurité. »

En soutenant les protocoles UCP et AP2, Klarna participe à la création d’un écosystème commercial ouvert et interopérable dans lequel les options de paiement fiables peuvent fonctionner de manière transparente dans le cadre d’expériences d’achat optimisées par l’IA.

