Chinese NMPA keurt de MSI Detection Kit van Promega goed als begeleidende diagnostiek voor KEYTRUDA®

MADISON, Wis.--(BUSINESS WIRE)--De NMPA (National Medical Products Administration) heeft de OncoMate® Microsatellite Instability (MSI) Detection Kit goedgekeurd als een in vitro diagnostisch medisch hulpmiddel van klasse III in China. Het is bedoeld voor gebruik als een begeleidende diagnostiek om patiënten met vaste MSI-H (MSI-High) tumoren te identificeren voor behandeling met KEYTRUDA® (pembrolizumab), de anti-PD-1-therapie van Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA. Dit is de eerste begeleidende diagnostiek van Promega die een NMPA-goedkeuring krijgt.

“Deze goedkeuring vormt een stap vooruit naar meer gepersonaliseerde en meer doeltreffende behandeling van kanker in China,” verklaart Alok Sharma, Global Clinical Market Director van Promega.

Contacts

Penny Patterson
Vicevoorzitter bedrijfsaangelegenheden
Promega Corporation
Tel.: (608) 274-4330
E-mail: penny.patterson@promega.com

