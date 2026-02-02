Klarna supporta lo Universal Commerce Protocol (UCP) di Google per diffondere il commercio agentico su tutte le piattaforme

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, banca digitale e provider di servizi pagamento flessibili a livello mondiale, ha aderito al protocollo UCP (Universal Commerce Protocol) di Google, uno standard aperto progettato per favorire la collaborazione tra gli agenti AI e i sistemi di commercio per l'intero ciclo di vita dello shopping, dalla scoperta e dall'acquisto fino al supporto post-vendita. L'UCP consente ai consumatori di procedere agli acquisti in modo fluido nelle conversazioni AI e, al contempo, mette a disposizione di agenti, sistemi commerciali e provider di servizi di pagamento un metodo standard per interagire tra diverse piattaforme AI.

L'annuncio fa seguito al recente supporto dell'Agent Payments Protocol (AP2) di Google da parte di Klarna ed espande la pluriennale collaborazione tra Klarna e Google in materia di infrastrutture di Google Pay, Google Store, Google Play e Google Cloud.

