ARKEMA ET SENIOR RENFORCENT LEUR COOPÉRATION POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DES MATÉRIAUX POUR BATTERIES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Arkema (Paris:AKE), un leader mondial des Matériaux de Spécialités, et Senior, un leader mondial des technologies de séparateurs pour batteries, ont signé un protocole d'accord afin de renforcer davantage leur coopération stratégique à long terme et de faire progresser ensemble l’innovation tout au long de la chaîne de valeur des batteries.

Dans le cadre de cette collaboration stratégique, Arkema et Senior renforceront leur coopération technique, commerciale et applicative sur le portefeuille actuel et futur de matériaux pour batteries d'Arkema, ainsi que sur les technologies avancées de séparateurs et les capacités d'industrialisation de Senior. Cette collaboration vise à accélérer le développement, la validation et le déploiement industriel de solutions de matériaux innovants pour les batteries de nouvelle génération dans le secteur mondial en forte croissance des énergies nouvelles.

Les principaux axes de coopération incluent les technologies avancées d’adhésion, le contrôle des procédés de dépôt et de revêtement sur électrodes, l'assemblage de cellules à basse température et les technologies émergentes de fabrication de batteries semi-solides. En associant l'expertise d'Arkema dans les Matériaux de Spécialités avancés au savoir-faire approfondi de Senior dans la conception, la fabrication et l’industrialisation à grande échelle de séparateurs, ce partenariat vise à améliorer la performance, la sécurité et l'efficacité de fabrication des batteries.

À travers cette collaboration, les deux entreprises visent à renforcer leurs positions respectives dans l'écosystème mondial des batteries en s’appuyant sur la complémentarité de leurs atouts technologiques et leurs engagements communs envers l'innovation, la qualité et la durabilité.

Fort de son expertise dans les Matériaux de Spécialités avancés, Arkema fournit des solutions de haute performance adaptées à l’évolution des besoins de l'industrie des batteries. Son portefeuille dédié aux batteries inclut le PVDF Kynar®, reconnu pour sa résistance chimique exceptionnelle et son intégrité mécanique, ainsi que les solutions acryliques Incellion™ conçues pour optimiser l'adhésion et les performances. Ces matériaux permettent d’améliorer la sécurité, la durabilité et l'efficacité des batteries, soutenant la transition mondiale vers la mobilité électrique et le stockage d'énergie renouvelable à grande échelle.

Senior est un fournisseur mondial de films de haute performance pour séparateurs pour l'industrie des batteries lithium-ion, permettant des solutions de stockage d'énergie plus sûres et plus efficaces pour les véhicules électriques, l'électronique grand public et les systèmes d'énergie renouvelable. Grâce à des compétences de pointe en R&D et des plateformes de fabrication industrielle en Chine, en Asie du Sud-Est, en Europe et aux États-Unis, Senior joue un rôle clé dans la transition des technologies de batteries de nouvelle génération de la phase de développement à la production à grande échelle.

« Cette coopération avec Senior reflète notre ambition commune de repousser les limites de l'innovation dans les matériaux pour batteries », a déclaré Armand Ajdari, Directeur Recherche et Développement d'Arkema. « En associant l’expertise d'Arkema dans la science des matériaux aux solides capacités industrielles et applicatives de Senior, nous visons à accélérer le développement de solutions avancées répondant à l’évolution des besoins du marché mondial des batteries. »

« Cette collaboration avec Arkema est stratégiquement importante pour Senior, alors que nous continuons à améliorer les performances des batteries de nouvelle génération », a déclaré Steven Zhang, Directeur Recherche et Développement chez Senior. « En travaillant en étroite collaboration avec Arkema, nous renforçons notre capacité à industrialiser des solutions de matériaux innovants et à accompagner nos clients avec des technologies fiables et de haute performance sur l’ensemble de la chaîne de valeur mondiale des batteries. »

Arkema et Senior estiment que cette collaboration favorisera l'innovation à long terme, renforcera leurs leaderships techniques et contribuera à une adoption plus large, à l’échelle mondiale, de solutions de haute performance et durables pour batteries.

