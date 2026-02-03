e.l.f. Cosmetics presenta una campaña inspirada en las telenovelas y protagonizada por Melissa McCarthy para antes del descanso del “Big Game”

OAKLAND, California--(BUSINESS WIRE)--e.l.f. Cosmetics, una marca de e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), empresa innovadora con un gran corazón, anunció hoy que estará presente durante la Final del “Big Game” del domingo 8 de febrero de 2026 con una campaña inspirada en las telenovelas que celebra la positividad, la inclusión y la accesibilidad.

Protagonizada por la actriz y productora nominada al Óscar® Melissa McCarthy, el actor y médico de televisión Nicholas González, la icónica villana de telenovelas Itatí Cantoral y el aceite labial Glow Reviver Lip Oil de e.l.f., esta parodia de telenovela ofrece el toque perfecto de e.l.f. Nuestra “e.l.f.enovela”, acertadamente titulada “Melisa” (pronunciado me-LEE-sa, con voz grave y profunda), comienza con el personaje de McCarthy en una cama de hospital, donde despierta y descubre que solo tiene un día para aprender español antes de asistir al mayor concierto de reggaetón de Estados Unidos. ¿Quién es su inesperado salvador?, el aceite labial Glow Reviver Lip Oil de e.l.f.

La inspiración de esta campaña es una conversación cultural muy animada en torno a los detalles de la programación de entretenimiento del “Big Game” de 2026, especialmente el espectáculo que tiene lugar en el descanso. Las comunidades de habla inglesa se entusiasmaron con la idea de aprender español para poder participar plenamente en uno de los eventos culturales más importantes y compartidos.

Esa fue la señal perfecta para que e.l.f. y su misión de hacer que lo mejor de la belleza sea accesible para todos los ojos, labios y rostros se pusieran en marcha.

e.l.f. tiene una profunda conexión con la comunidad latina e hispana. Los hogares hispanos representan el 18% de los hogares que compran productos e.l.f., un 29% más que el promedio de la categoría de cosméticos. * Para fortalecer el vínculo con la comunidad y celebrar su herencia, e.l.f. produce la serie de telenovelas “Descubre e.l.f.ecto”, que está a punto de lanzar su nuevo contenido por episodios a finales de febrero, y ha producido la exitosa canción “ojos.labios.cara” con el artista Manuel Turizo, un himno acompañado de un videoclip a gran escala.

Junto con Duolingo, la plataforma de aprendizaje móvil líder en todo el mundo, estamos democratizando el acceso al aprendizaje de idiomas con una oferta exclusiva de suscripción gratuita a Super Duolingo para todos los miembros del programa de fidelidad e.l.f. Beauty Squad, para que puedan aprender español sin anuncios. **

“Todo lo que hacemos en e.l.f. combina la idea de soñar a lo grande con los pies en la tierra para hacerlo realidad. Soñábamos con combinar los beneficios increíblemente buenos del aceite labial Glow Reviver Lip Oil con el poder cómico de Melissa McCarthy y el superpoder antagonista de la reina de las telenovelas Itatí Cantoral durante el momento cultural más impactante del año. Ese deseo se hará realidad el domingo, cuando nos reunamos para celebrar con nuestra comunidad latina e hispana en un evento muy significativo”, comentó Kory Marchisotto, director de marketing de e.l.f. Beauty.

El héroe de la historia es el aceite labial Glow Reviver Lip Oil de e.l.f., que tiene el poder perfecto para que a McCarthy se le salgan las R de la lengua y para que sus labios estén súper brillantes y humectados. Glow Reviver Lip Oil ha sido el producto más vendido de e.l.f. durante los últimos dos años consecutivos, con una venta cada 2,4 segundos en 2025. ***

McCarthy, figura icónica mundial muy querida por su calidez, su humor y su versatilidad en distintos géneros, aporta corazón y autenticidad a todo lo que hace. Su última colaboración con e.l.f. aporta ese mismo espíritu alegre a una campaña que celebra la cultura, la conexión y la diversión.

“Siempre he creído que la risa es universal, es una de las formas más genuinas de conectar con los demás”, afirma McCarthy. “Por eso, colaborar con mis nuevos amigos de e.l.f. y adentrarme en el dramático mundo de las telenovelas, un género lleno de pasión y emoción, ha sido algo muy especial. Añadir unos labios brillantes y sensuales a todo ese melodrama ha sido algo inesperado, alegre y muy divertido”.

“e.l.f. Cosmetics es una marca atrevida con una sensibilidad tan divertida que ser invitada a participar en esta campaña en uno de los escenarios más importantes del mundo fue un auténtico honor”, comentó González. “Poder celebrar la narrativa latina a través del humor, el corazón y una perspectiva totalmente telenovelesca, junto a alguien tan intrépida como Melissa McCarthy, fue muy gratificante y tremendamente divertido”.

“Fue como un sueño hecho realidad. Me di cuenta de que no era solo una oportunidad profesional, sino un reconocimiento a mi trayectoria y mis raíces”, explicó Cantoral. “Ser latina en un escenario tan grande como el del ‘Big Game’ significa mucho para mí. La marca e.l.f. representa el progreso y demuestra que la belleza puede ser poderosa, inclusiva y accesible al mismo tiempo. Gracias, e.l.f. ¡Y viva México!”.

“Melisa”, creada por la agencia asociada a e.l.f. 72andSunny Amsterdam, se inspira en los auténticos estereotipos de las telenovelas y las series dramáticas, rodada a 30 fotogramas por segundo con colores hipersaturados y la iluminación más artificialmente uniforme que se pueda imaginar, lo que contribuye enormemente al melodrama. Su dirección estuvo a cargo de Tim Heidecker, de Tim & Eric, con la asesoría creativa de Santiago Fabregas. Ellen K, presentadora del programa Ellen K Morning Show, es la voz familiar de la radio.

El anuncio que se emitirá en Peacock durante la Final del “Big Game” servirá como punto de partida para la campaña completa, que también se difundirá por televisión, redes sociales y canales digitales.

La campaña de 2026 se basa en el legado de e.l.f. en el “Big Game”:

En 2023, como una de las únicas marcas de belleza participantes, e.l.f. revolucionó el sector con un anuncio pegadizo que demostraba que la belleza está en todas partes.

En 2024, “Judge Beauty” dictó sentencia y declaró que pagar de más por el maquillaje es un “delito”.

En 2025, “the e.l.f.time show” fue una fiesta de observación inmersiva sin precedentes, disruptiva y con múltiples frentes, con una producción en directo y una experiencia de segunda pantalla interactiva.

El domingo 8 de febrero de 2026, todo el mundo en Peacock. También se puede seguir la conversación en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Nuestra entrevista Zero Distance con Cantoral puede verse en el e.l.f.’s Substack más tarde hoy.

Puede ver “Melisa” para el “Big Game” aquí.

* Datos completos de compras Circana Complete Consumer – Todos los establecimientos durante 52 semanas hasta el 29/12/2024

** La promoción de dos semanas comienza el 3 de febrero de 2026. La suscripción de un mes a Super Duolingo está disponible para todos los miembros del programa de fidelidad e.l.f. Beauty Squad. Regístrese aquí.

*** Últimas 52 semanas hasta el 3 de enero de 2026.

Sobre e.l.f. Cosmetics

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) se sustenta en la creencia de que todo es posible con e.l.f. Somos una empresa diferente que rompe con las normas, da forma a la cultura y conecta a las comunidades a través de la positividad, la inclusión y la accesibilidad. e.l.f. Cosmetics, nuestra marca insignia a nivel mundial, pone lo mejor de la belleza al alcance de todos los ojos, labios y rostros, combinando lo mejor de la belleza, la cultura y el entretenimiento. Nuestro superpoder es ofrecer productos de primera calidad y atractivo universal a precios accesibles, que son limpios y veganos, y cuentan con la doble certificación de Leaping Bunny y PETA como libres de crueldad animal. Estamos orgullosos de que nuestros productos se fabriquen en instalaciones con certificación Fair Trade Certified™. Más información en www.elfcosmetics.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.