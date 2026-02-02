Klarna respalda el Universal Commerce Protocol (UCP) de Google para habilitar el comercio agente en todas las plataformas

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, el banco digital internacional y proveedor de pagos flexibles, se une al Protocolo Universal de Comercio (UCP) de Google, un estándar abierto diseñado para ayudar a los agentes de IA y los sistemas comerciales a trabajar juntos en todo el ciclo de vida de las compras, desde la búsqueda y la compra hasta la asistencia posventa. El UCP permite a los consumidores comprar sin problemas en conversaciones de IA, al tiempo que ofrece a los agentes, los sistemas comerciales y los proveedores de pagos una forma estandarizada de interactuar en múltiples plataformas de IA.

El anuncio se basa en la reciente compatibilidad de Klarna al Protocolo de pagos de agentes (AP2) de Google y amplía la colaboración de varios años entre Klarna y Google en Google Pay, Google Store, Google Play y la infraestructura de Google Cloud.

