AdvanCell kündigt Zusammenarbeit und exklusive Lizenzvereinbarung mit 48Hour Discovery an, um ein neuartiges peptidbasiertes Blei-212-Radiotherapeutikum für Magen-Darm-Krebs mit hohem medizinischem Bedarf zu entwickeln

BRISBANE, Australien & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--AdvanCell, ein in der klinischen Phase tätiges Radiopharmaunternehmen, das innovative zielgerichtete Alpha-Therapien für Krebs entwickelt, kündigte heute den Abschluss einer Kooperations- und Exklusivlizenzvereinbarung mit 48Hour Discovery zur Entwicklung eines neuartigen peptidbasierten Blei-212-Radiotherapeutikums (212Pb) zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf Magen-Darm-Krebs, für dessen Behandlung ein erheblicher medizinischer Bedarf besteht, was die Strategie von AdvanCell widerspiegelt, eine nachhaltige Pipeline differenzierter zielgerichteter Alpha-Therapien für große Onkologiemärkte aufzubauen.

Durch die Zusammenarbeit werden die Peptidforschungsplattform von 48Hour Discovery und das 212Pb-Know-how von AdvanCell zusammengeführt, um schnell ein peptidbasiertes Strahlentherapieprogramm aufzubauen und voranzutreiben. Das Programm, das die skalierbare 212Pb-Plattform von AdvanCell nutzen wird, die eine sichere Isotopenversorgung und modulare Herstellung mit fundiertem Fachwissen in der Entwicklung von 212Pb-Radioligandentherapien verbindet, wurde entwickelt, um einen schnellen, reproduzierbaren Weg in die klinische Anwendung zu ermöglichen und die Erweiterung der Pipeline von AdvanCell im Bereich der gezielten Alpha-Therapie zu unterstützen.

AdvanCell erhält im Rahmen der Vereinbarung die weltweiten Exklusivrechte für die Entwicklung und Vermarktung.

„Die Zusammenarbeit mit dem Team von 48H Discovery stärkt unsere Strategie zum Aufbau einer wertvollen Pipeline, treibt ein zweites 212Pb-Programm voran, das 2027 in die klinische Phase übergehen soll, und untermauert unser Engagement für den Aufbau einer Pipeline, die transformative Fortschritte für Patienten bringen soll“, so Philina Lee, CEO von AdvanCell. „AdvanCell hat kürzlich vielversprechende klinische Ergebnisse für unser Leitprogramm vorgelegt. Diese bestärken uns in unserer Überzeugung, dass unsere Alpha-Technologie die Behandlungsergebnisse von Patienten mit anderen Krebsarten, bei denen ein hoher medizinischer Bedarf besteht, erheblich verbessern kann.“

„Diese Partnerschaft ist ein Beispiel dafür, wie Geschwindigkeit und Präzision völlig neue therapeutische Möglichkeiten eröffnen können“, so Rick Finnegan, CEO von 48 Hour Discovery. „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir durch die Kombination der Peptide aus unserer neuartigen Forschungsplattform mit den Entwicklungskapazitäten von AdvanCell eine wirklich differenzierte Therapie für Patienten bereitstellen können, die dringend bessere Behandlungsmöglichkeiten benötigen.“

Diese Vereinbarung zur Zusammenarbeit und exklusiven Lizenzierung erweitert das bestehende Portfolio des Unternehmens an zielgerichteten Alpha-Therapien, angeführt von ADVC001, einer neuartigen 212Pb-PSMA-Radioligandentherapie. Die finanziellen Bedingungen der Lizenzvereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Über 212Pb-ADVC001

212Pb-ADVC001 (ADVC001) ist ein proprietärer und patentierter PSMA-gerichteter Radioligand mit optimierten physikochemischen Eigenschaften, der mit 212Pb markiert ist, einem Alpha-emittierenden Payload (Radionuklid) mit hoher Dosisleistung, einer Halbwertszeit von 10,6 Stunden und einem einfachen Zerfallsmuster. ADVC001 wurde entwickelt, um Strahlung auf zellulärer Ebene abzugeben und dadurch Prostatakrebszellen effektiv abzutöten, während zugleich die Toxizität minimiert wird.

Über die Studie TheraPb

Die Studie TheraPb ( NCT05720130 ) ist eine prospektive, Open-Label-Studie der Phase 1/2 zur Dosiseskalation und -erweiterung, in der ADVC001 bei metastasiertem Prostatakrebs untersucht wird. Im Rahmen der abgeschlossenen Phase-1b-Dosiseskalation wurden die Sicherheit und Verträglichkeit von steigenden Dosen von ADVC001 bewertet, die während der Phase-1b-Dosisfindung alle 6, 4, 2 oder 1 Woche(n) verabreicht wurden (siehe Pressemitteilung ). In der Phase-2-Erweiterung werden die Wirksamkeit und Sicherheit von ADVC001 in zwei verschiedenen Dosisstufen untersucht. Bei der Studie kommen ein randomisiertes Dosis-Wirkungs-Design und Elemente zur Dosisoptimierung zum Einsatz, um die optimalen Dosierungsstrategien für ADVC001 bei PSMA-positivem metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs („metastatic castration-resistant prostate cancer“, mCRPC) und bei metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs („metastatic hormone-sensitive prostate cancer“, mHSPC) eingehend zu bewerten.

Über AdvanCell

AdvanCell ist ein vertikal integriertes, in der klinischen Phase tätiges Radiopharmazieunternehmen, das an der Entwicklung innovativer Krebstherapien arbeitet, die die Kraft gezielter Alpha-emittierender Radionuklide nutzen. Durch den Einsatz seiner proprietären Blei-212-Plattform, fortschrittlicher und skalierbarer Herstellungsverfahren und erstklassiger klinischer Entwicklungskapazitäten möchte AdvanCell neuartige Behandlungen anbieten, die die Behandlungsergebnisse für Krebspatienten weltweit verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.advancell.com.au und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.