AdvanCell kondigt samenwerking en exclusieve licentieovereenkomst aan met 48Hour Discovery voor de ontwikkeling van een nieuw, op peptiden gebaseerd, Lead-212 radiotherapeutisch middel voor een gastro-intestinale kanker...

AdvanCell kondigt samenwerking en exclusieve licentieovereenkomst aan met 48Hour Discovery voor de ontwikkeling van een nieuw, op peptiden gebaseerd, Lead-212 radiotherapeutisch middel voor een gastro-intestinale kanker met een aanzienlijke medische behoefte

AdvanCell, een radiofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat innovatieve gerichte alfatherapieën voor kanker ontwikkelt, heeft vandaag aangekondigd dat het een samenwerkings- en exclusieve licentieovereenkomst heeft gesloten met 48Hour Discovery voor de ontwikkeling van een nieuw, op peptiden gebaseerd Lead-212 (212Pb) radiotherapeutisch middel. De initiële focus ligt op een gastro-intestinale kanker met een aanzienlijke medische behoefte. Dit weerspiegelt de strategie van AdvanCells om een duurzame pijplijn van gedifferentieerde, gerichte alfatherapieën op te bouwen die grote oncologische markten bedienen.

De samenwerking brengt het peptide-ontdekkingsplatform van 48Hour Discovery en AdvanCells 212Pb-expertise samen om snel een op peptiden gebaseerd radiotherapeutisch programma op te zetten en verder te ontwikkelen.

