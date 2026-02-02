-

AdvanCell annuncia una collaborazione e un accordo esclusivo di licenza con 48Hour Discovery per sviluppare il nuovo farmaco radioterapico a base di peptidi di piombo-212 (212Pb) per il trattamento del carcinoma gastrointestinale...

BRISBANE, Australia e BOSTON--(BUSINESS WIRE)-- 

AdvanCell annuncia una collaborazione e un accordo esclusivo di licenza con 48Hour Discovery per sviluppare il nuovo farmaco radioterapico a base di peptidi di piombo-212 (212Pb) per il trattamento del carcinoma gastrointestinale con esigenze mediche significative

AdvanCell, un’azienda radiofarmaceutica operante nella fase clinica che sviluppa innovative terapie alfa mirate per il trattamento del cancro, oggi ha annunciato la firma di un Accordo esclusivo di collaborazione e di licenza con 48Hour Discovery per sviluppare un nuovo farmaco radioterapico a base di peptidi di piombo-212 (212Pb) per il trattamento del carcinoma gastrointestinale con esigenze mediche significative, riflettendo la strategia di AdvanCell di creare una pipeline duratura di terapie alfa mirate differenziate per affrontare i grandi mercati oncologici.

La collaborazione comprende la piattaforma di scoperta dei peptidi di 48Hour Discovery e le competenze di AdvanCell sul 212Pb per realizzare e sviluppare rapidamente un programma radioterapeutico basato sui peptidi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

contact@advancell.com.au

Per informazioni per i media, contattare:
MEDiSTRAVA (nel Regno Unito)
Mark Swallow, Frazer Hall, Sylvie Berrebi
advancell@medistrava.com
+44 (0)20 3928 6700

Industry:

AdvanCell

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

contact@advancell.com.au

Per informazioni per i media, contattare:
MEDiSTRAVA (nel Regno Unito)
Mark Swallow, Frazer Hall, Sylvie Berrebi
advancell@medistrava.com
+44 (0)20 3928 6700

More News From AdvanCell

Riassunto: AdvanCell riceve la prima fornitura di torio-228 ad attività elevata, evidenziando capacità e competenze industriali uniche, fondamentali per scalare la produzione di piombo-212 per terapie alfa mirate

SYDNEY e BOSTON--(BUSINESS WIRE)--AdvanCell, azienda radiofarmaceutica in fase clinica specializzata in terapie oncologiche alfa mirate, ha annunciato oggi di aver ricevuto la prima consegna di 228Th ad attività elevata, l'isotopo originario di 212Pb e un materiale di partenza essenziale nella produzione di 212Pb, un emettitore alfa, utilizzato nella fabbricazione di ADVC001, il prodotto di punta dell'azienda, e altre terapie con radioligandi a base di 212Pb in programma. Il testo originale del...

Riassunto: AdvanCell avvia il trial di espansione di Fase 2 di ADVC001, una nuova terapia alfa mirata per il carcinoma prostatico

SYDNEY e BOSTON--(BUSINESS WIRE)--AdvanCell, un’azienda radiofarmaceutica operante nella fase clinica che sviluppa innovative terapie alfa mirate per il trattamento del cancro, oggi ha annunciato l'avvio del trial di espansione di Fase 2 TheraPb ( NCT05720130 ) volto a valutare il suo principale candidato sperimentale, ADVC001, nel carcinoma prostatico metastatico. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono...

Riassunto: AdvanCell nomina Philina Lee, PhD, CEO per guidare l'espansione negli Stati Uniti e promuovere la crescita globale

SYDNEY e BOSTON--(BUSINESS WIRE)--AdvanCell Pty Ltd (“AdvanCell”), società produttrice di radiofarmaci alla fase clinica che sviluppa innovative terapie alfa mirate ai tumori, oggi ha annunciato la nomina di Philina Lee, PhD, a Direttore generale e membro del Consiglio di amministrazione. La Dott.ssa Lee supervisionerà l'espansione di AdvanCell negli Stati Uniti, accelerando le attività cliniche, produttive e collaborative per promuovere il principale candidato clinico 212Pb-ADVC001 e il portaf...
Back to Newsroom