La cinese NMPA approva il kit di rilevamento di MSI Promega come strumento diagnostico complementare per KEYTRUDA®

MADISON, Wis.--(BUSINESS WIRE)--L'Amministrazione Nazionale dei Prodotti Sanitari (National Medical Products Administration, NMPA) cinese ha approvato OncoMate® Microsatellite Instability (MSI) Detection Kit, il kit di rilevamento dell'instabilità dei microsatelliti, come dispositivo medico-diagnostico in vitro di classe III in Cina. Il dispositivo è progettato per essere utilizzato come strumento diagnostico complementare per identificare i pazienti con tumori solidi MSI-High (MSI-H) da trattare con KEYTRUDA® (pembrolizumab), la terapia anti-PD-1 di Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA. È il primo dispositivo diagnostico complementare Promega a ricevere l'approvazione dell'NMPA.

“Questa autorizzazione rappresenta un passo avanti verso un trattamento dei tumori più personalizzato ed efficace in Cina”, ha spiegato Alok Sharma, Direttore del mercato clinico globale di Promega.

Penny Patterson
VP, Corporate Affairs
Promega Corporation
Telefono: (608) 274-4330
E-mail: penny.patterson@promega.com

