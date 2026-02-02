AdvanCell anuncia un acuerdo de colaboración y licencia exclusiva con 48Hour Discovery para desarrollar una novedosa radioterapia basada en péptidos, Lead-212, para el cáncer gastrointestinal, una enfermedad con importantes retos médicos.
BRISBANE, Australia & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--AdvanCell, una empresa de radiofármacos en fase clínica que desarrolla innovadoras terapias alfa dirigidas contra el cáncer, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo de colaboración y licencia exclusiva con 48Hour Discovery para desarrollar una novedosa radioterapia con péptidos Lead-212 (212Pb), con un enfoque inicial en el cáncer gastrointestinal, que presenta importantes retos médicos. Esto refleja la estrategia de AdvanCell de crear una línea de tratamientos alfa específicos y duraderos que respondan a las necesidades de los principales mercados oncológicos.
La colaboración aúna la plataforma de descubrimiento de péptidos de 48Hour Discovery y la experiencia de AdvanCell en 212Pb para construir y desarrollar rápidamente un programa de radioterapia basado en péptidos.
