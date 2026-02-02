Current Chemicals gaat van start als onafhankelijke fabrikant van speciale materialen, waarbij het op 75 jaar ervaring van GE en steun van Momentum Global Ventures bouwt

CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--Vandaag is het debuut van Current Chemicals, Inc. (CCI) als een volledig onafhankelijke fabrikant van speciale materialen in de VS. Gesteund door strategische investeerder Momentum Global Ventures, slaat CCI een gedurfde nieuwe weg in als betrouwbare partner voor materiaalinnovatie, chemie op maat en de productie van zeldzame aardmetalen en kritieke materialen in de VS.

De samenwerking tussen het Amerikaanse CCI en het Nederlandse Momentum Global Ventures laat de versterkte trans-Atlantische alliantie zien op een cruciaal moment voor wereldwijde toeleveringsketens. Deze samenwerking benadrukt een gezamenlijke toewijding aan een veilige, betrouwbare en innovatiegedreven materiaalinfrastructuur.

