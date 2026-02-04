-

China autoriza el kit de detección de MSI de Promega como prueba complementaria para KEYTRUDA®

MADISON, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--La Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA) aprobó el kit OncoMate® de detección de inestabilidad de microsatélites (MSI) como dispositivo médico de diagnóstico in vitro de Clase III en China. El producto está indicado para su uso como prueba complementaria en la identificación de pacientes con tumores sólidos con MSI alto (MSI-H) candidatos al tratamiento con KEYTRUDA® (pembrolizumab), la terapia anti-PD-1 de Merck & Co., Inc., Rahway, Nueva Jersey, Estados Unidos. Se trata de la primera autorización de este tipo otorgada a Promega por la NMPA.

“Esta aprobación marca un avance en la adopción de enfoques más personalizados y eficaces para el tratamiento del cáncer en China”, afirmó Alok Sharma, director de Marketing Clínico Global. “Estamos orgullosos de colaborar con empresas farmacéuticas para facilitar el acceso a tecnologías innovadoras y a terapias eficaces que salvan vidas”.

China enfrenta una alta carga de cáncer a nivel mundial, y los tumores sólidos representan la mayoría de los diagnósticos en el país. A pesar de los avances en la atención oncológica, muchos pacientes con tumores sólidos avanzados presentan progresión de la enfermedad tras la terapia de primera línea. Esta realidad pone de relieve la necesidad de disponer de herramientas que permitan orientar estrategias terapéuticas alternativas más eficaces. En este contexto, el kit OncoMate® de detección de MSI es un ensayo basado en PCR diseñado para evaluar el estado de MSI en tejido tumoral. La determinación del estado de MSI permite orientar las decisiones terapéuticas y respaldar estrategias de oncología de precisión en tumores sólidos.

La aprobación se obtuvo en colaboración con Merck & Co., Inc., Rahway, Nueva Jersey, Estados Unidos, la empresa que comercializa KEYTRUDA®. El acuerdo refleja el compromiso de ambas empresas de ampliar el acceso a soluciones que respalden la toma de decisiones terapéuticas.

La tecnología MSI de Promega cuenta con aprobaciones adicionales en China, la Unión Europea y los Estados Unidos. Asimismo, el sistema de análisis OncoMate® MSI Dx recibió recientemente la autorización de la FDA como diagnóstico complementario para identificar a pacientes con carcinoma endometrial con estabilidad de microsatélites (MSS) candidatos al tratamiento con KEYTRUDA® en combinación con LENVIMA® (lenvatinib), el inhibidor oral de múltiples receptores tirosina quinasa descubierto por Eisai.

El kit OncoMate® de detección de MSI estará disponible próximamente para su compra en China.

KEYTRUDA® es una marca registrada de Merck Sharp & Dohme LLC, filial de Merck & Co., Inc., Rahway, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Para obtener más información sobre la tecnología MSI de Promega, visite el sitio web de la empresa.

Acerca de Promega Corporation

Promega Corporation es una empresa líder en soluciones innovadoras y soporte técnico-científico para el sector de las ciencias de la vida. Su cartera de más de 4000 productos se aplica en múltiples áreas, entre ellas la biología celular; el análisis de ADN, ARN y proteínas; el desarrollo de fármacos; la identificación humana y el diagnóstico molecular. Desde hace más de 45 años, estas herramientas y tecnologías respaldan el trabajo de científicos y técnicos en investigación académica y gubernamental, ciencias forenses, industria farmacéutica, diagnóstico clínico y ensayos veterinarios, agrícolas y ambientales. Promega tiene su sede en Madison, Wisconsin (Estados Unidos), con operaciones en 16 países y una red de más de 50 distribuidores a nivel mundial. Más información en promega.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Penny Patterson
Vicepresidenta de Asuntos Corporativos
Promega Corporation
Teléfono: (608) 274-4330
E-mail: penny.patterson@promega.com

Industry:

Promega Corporation

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseFrenchItalian (Summary)

Contacts

Penny Patterson
Vicepresidenta de Asuntos Corporativos
Promega Corporation
Teléfono: (608) 274-4330
E-mail: penny.patterson@promega.com

More News From Promega Corporation

La FDA aprobó el sistema de análisis MSI Dx de Promega OncoMate® como diagnóstico complementario para KEYTRUDA® en combinación con LENVIMA® en carcinoma endometrial avanzado

MADISON, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó el sistema de análisis Promega OncoMate® MSI Dx Analysis System como diagnóstico complementario diseñado para identificar pacientes con carcinoma endometrial con estabilidad de microsatélites (MSS; definido como tumores que no presentan MSI-alto [no MSI-H]) que podrían beneficiarse del tratamiento con KEYTRUDA® (pembrolizumab), la terapia anti-PD-1 de Merck, en combinación con L...

Alianza estratégica entre Promega y Watchmaker Genomics para avanzar en el análisis molecular con transcriptasa inversa de última generación

MADISON (Wisconsin) y BOULDER (Colorado)--(BUSINESS WIRE)--Promega Corporation ha firmado una alianza estratégica con Watchmaker Genomics para obtener la licencia de una nueva transcriptasa inversa modificada genéticamente. Diseñada para mejorar la precisión y la sensibilidad en los análisis del ARN, esta enzima potenciará la capacidad de Promega de fabricar y suministrar soluciones tanto de catálogo como personalizadas para aplicaciones moleculares en entornos clínicos, terapéuticos y farmacéu...

Promega Corporation se compromete con la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) para reducir las emisiones de gases efecto invernadero

MADISON, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--Promega Corporation, un fabricante de biotecnología global con sede en Madison (Wisconsin), se ha comprometido con el establecimiento de reducciones de emisiones a corto plazo en toda la empresa a través de la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi). Esto da inicio a un proceso definido para desarrollar objetivos basados en la ciencia a fin de reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GHG) en las operaciones globales de la empresa. Esta ac...
Back to Newsroom