Current Chemicals se lanza como fabricante independiente de materiales especializados, respaldándose en los 75 años de legado de GE y con el apoyo de Momentum Global Ventures

CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--Hoy se lanza Current Chemicals, Inc. (CCI) como fabricante de materiales especializados totalmente independiente con sede en EE. UU. Con el respaldo del inversor estratégico Momentum Global Ventures, CCI se embarca en una nueva y audaz trayectoria como socio de confianza para la innovación en materiales, la química personalizada y la fabricación en EE. UU. de tierras raras y materiales fundamentales.

La asociación entre CCI, con sede en Estados Unidos, y Momentum Global Ventures, con sede en los Países Bajos, destaca el fortalecimiento de la alianza transatlántica en un momento crucial para las cadenas de suministro internacionales. Esta asociación resalta el compromiso compartido de contar con una infraestructura de materiales segura, confiable y basada en la innovación.

