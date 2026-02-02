Topcon renforce son réseau de vente et de service en France : FOURNIAL, du Groupe STERENN, devient un partenaire national pour l’activité Agricole

LIVERMORE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Topcon Agriculture, l’un des leaders mondiaux des solutions de précision pour l’agriculture, intensifie son engagement en France. À compter du 1 février 2026, FOURNIAL devient un fournisseur national pour l’activité Agricole de Topcon qui couvre la France.

FOURNIAL est une entité du Groupe STERENN, spécialisée dans la distribution de pièces détachées pour le matériel agricole. En tant que partenaire indépendant des marques, FOURNIAL propose à ses clients professionnels un catalogue complet couvrant la culture, la récolte, la transmission, l’outillage, l’équipement de véhicules, le libre-service et les équipements d’atelier. Grâce à son expertise technique et à son réseau logistique performant, FOURNIAL renforce la présence commerciale et le service après-vente du Groupe STERENN dans toute la France, contribuant ainsi à une meilleure accessibilité des solutions agricoles. Son équipe d’experts accompagne les clients au quotidien, en leur apportant conseils, réactivité et solutions adaptées à leurs besoins.

« Avec FOURNIAL, nous nous associons à un partenaire qui ne se limite pas à distribuer nos solutions, mais qui dispose d’une équipe experte, entièrement dédiée aux besoins des agriculteurs et des entrepreneurs en France », explique Cédrik Gourmelon, Responsable Commercial Agriculture chez Topcon.

« À un moment où l’Agriculture de Précision connaît une forte croissance, il est essentiel d’offrir un interlocuteur local capable de fournir conseil, installation et service complet, le tout avec une approche intégrée. »

Des constructeurs aux distributeurs : une stratégie de déploiement en deux étapes

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité d’une collaboration amorcée dès l’automne 2025 entre Topcon et AGRIEST, filiale du Groupe STERENN spécialisée dans l’accompagnement des constructeurs en France et à l’international via sa division OEM. Cette première phase, centrée sur l’intégration des solutions de pesage auprès des fabricants, se poursuit désormais avec cette seconde étape majeure : la distribution de l’ensemble des solutions Topcon aux distributeurs agricoles grâce à FOURNIAL.

Cette organisation cohérente et complémentaire permet au Groupe STERENN de couvrir l’ensemble du marché — constructeurs d’un côté, distributeurs de l’autre — tout en garantissant un déploiement harmonisé, performant et durable des technologies Topcon en France.

Une organisation au service des besoins du marché agricole

Grâce à ce partenariat, FOURNIAL distribuera l’ensemble des solutions Topcon Agriculture : systèmes de guidage Premium et Value Line, contrôle des outils (Athene, Artemis, Norac, YieldTrakk…), plateforme TAP et la gamme de services de correction GNSS mondiaux Topnet Live. Une offre complète pour moderniser les exploitations et optimiser la performance agricole.

Avec cette organisation, FOURNIAL répond à une demande croissante de conseil dans le secteur agricole. De plus en plus d’exploitations recherchent des solutions compatibles avec l’ensemble de leur parc machines, indépendamment des marques. En parallèle, le besoin en solutions de rééquipements augmente, afin d’équiper les matériels existants – du tracteur au semoir, en passant par les équipements d’alimentation animale – avec les dernières technologies d’agriculture de précision. « Nos clients attendent des solutions faciles à intégrer, quel que soit la marque et le modèle des machines, avec un support technique adapté et une logistique agile et réactive. C’est précisément là que FOURNIAL intervient », explique Bertrand Schwebel, Responsable Développement et Innovation du Groupe STERENN.

« En tant que filiale du Groupe Sterenn, FOURNIAL est un partenaire capable de répondre concrètement à ces attentes et d’accompagner les agriculteurs dans la modernisation de leur exploitation. »

Un service complet et des événements à venir

Dès le printemps 2026, FOURNIAL organisera des journées techniques Agriculture de Précision et exposera sur différents salons, comme le Sommet de l’Elevage à Cournon, pour présenter les solutions Topcon, avec un focus sur le nouveau système de guidage Value Line, une solution économique et performante pour entrer dans l’univers Topcon.

Couverture nationale garantie

Avec FOURNIAL, Topcon assure une présence commerciale et technique sur toute la France, renforçant son engagement auprès des agriculteurs et entrepreneurs.

Plus d’informations :

https://www.Topconpositioning.com | https://FOURNIAL.fr/

À propos de Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems est une société d’innovation axée sur la fourniture de technologies de précision et de solutions de flux de travail pour les marchés mondiaux de la construction, de la géomatique et de l’agriculture. Le siège social de Topcon Positioning Systems (topconpositioning.com) est situé à Livermore, en Californie, aux États-Unis. Le siège européen se trouve à Zoetermeer, aux Pays-Bas. La société mère Topcon Corporation (topcon.com) a été fondée en 1932 et son siège social est situé à Tokyo, au Japon. Topcon Agriculture médias sociaux: LinkedIn, X, Facebook, Instagram, YouTube.

À propos de FOURNIAL, filiale du Groupe STERENN

Créé en 1926, FOURNIAL est devenu un acteur de référence en France dans le commerce de gros de pièces agricoles. Avec une fine expertise technique, notre filiale accompagne les professionnels de l’agriculture : concessionnaires, distributeurs-réparateurs et libre-service. En vrai précurseur, ses équipes sont en veille constante, à l’écoute du marché et de ses clients, dans le but d’anticiper les besoins de demain. La volonté de FOURNIAL est de développer les services proposés à ses clients.