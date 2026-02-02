BRISBANE, Australie et BOSTON--(BUSINESS WIRE)--

AdvanCell annonce avoir passé un accord exclusif de collaboration et de licence exclusive avec 48Hour Discovery pour développer une nouvelle solution radiothérapeutique à base du peptide Lead-212, destinée au traitement d’un cancer gastro-intestinal pour lequel les besoins médicaux sont importants

AdvanCell, une société pharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de thérapies alpha ciblées innovantes contre le cancer, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de collaboration et de licence exclusive avec 48Hour Discovery pour développer un nouveau produit radiothérapeutique par radioligand Lead-212 (212Pb) à base de peptides, en se concentrant dans un premier temps sur un cancer gastro-intestinal pour lequel les besoins médicaux sont importants. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’AdvanCell qui vise à bâtir un portefeuille durable de thérapies alpha ciblées différenciées destinées aux grands marchés de l’oncologie.

Cette collaboration rassemble la plateforme de découverte de peptides de 48Hour Discovery et l’expertise d’AdvanCell dans le domaine du 212Pb, afin de mettre en place et de faire progresser rapidement un programme de radiothérapie à base de peptides. Tirant parti de la plateforme évolutive 212Pb d’AdvanCell, qui intègre un approvisionnement sécurisé en isotopes et une fabrication modulaire, ainsi que de l’expertise approfondie de l’entreprise dans le développement de thérapies par radioligand 212Pb, le programme est conçu pour permettre un passage rapide et reproductible vers le stade clinique et soutenir l’expansion du pipeline de thérapies alpha ciblées d’AdvanCell.

Selon les termes de l’accord, AdvanCell a obtenu les droits exclusifs mondiaux pour le développement et la commercialisation.

« Cette collaboration avec l’équipe de 48H Discovery va dans le sens de notre stratégie visant à bâtir un portefeuille de produits prometteurs, à faire progresser notre deuxième programme 212Pb vers le stade clinique en 2027 et à renforcer notre engagement à développer des produits susceptibles d’avoir un impact transformateur sur les patients », a déclaré Philina Lee, PDG d’AdvanCell. « AdvanCell a récemment annoncé que les résultats de son programme cliniques phare étaient convaincants, ce qui nous donne confiance dans le fait que notre technologie alpha peut changer de manière significative les résultats pour les patients atteints d’autres cancers pour lesquels il existe des besoins médicaux importants. »

« Ce partenariat illustre la manière dont la rapidité et la précision peuvent ouvrir la voie à de nouvelles possibilités thérapeutiques », a déclaré Rick Finnegan, PDG de 48Hour Discovery. « En associant les peptides issus de notre nouveau moteur de découverte aux capacités de développement d’AdvanCell, nous pensons pouvoir offrir un traitement véritablement différencié aux patients qui ont un besoin urgent de meilleures options. »

Cet accord de collaboration et de licence exclusive permet d'élargir le portefeuille existant de thérapies alpha ciblées de la Société, mené par l’ADVC001, une thérapie unique en son genre basée sur le radioligand 212Pb-PSMA. Les conditions financières de l’accord de licence n’ont pas été divulguées.

À propos du 212Pb-ADVC001

Le 212Pb-ADVC001 (ADVC001) est un radioligand breveté, propriétaire, ciblant le PSMA et doté de propriétés physico-chimiques optimisées. Il est marqué au 212Pb, un radionucléide émetteur alpha à haut débit de dose, d'une période radioactive de 10,6 heures et à décroissance rapide. L'ADVC001 est conçu pour administrer des radiations au niveau cellulaire afin d'éliminer efficacement les cellules cancéreuses de la prostate tout en minimisant la toxicité.

À propos de l’essai TheraPb

L'essai TheraPb (NCT05720130) est une étude prospective, ouverte, de phase 1/2 d’escalade de dose et d’extension évaluant l’ADVC001 dans le cancer de la prostate métastatique. La phase 1b d’escalade de dose, actuellement terminée, a évalué la sécurité et la tolérance de doses croissantes d’ADVC001 administrées toutes les 6, 4, 2 ou 1 semaine(s) au cours de la phase 1b de recherche de dose (voir le communiqué de presse ). La phase 2 d’extension évalue l’efficacité et la sécurité de l’ADVC001 à deux niveaux de dose. L’essai utilise une conception dose-réponse randomisée et des éléments d’optimisation de la dose afin d’évaluer rigoureusement les stratégies posologiques optimales de l’ADVC001 dans le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) PSMA-positif et dans le cancer de la prostate métastatique hormonosensible (mHSPC).

À propos d'AdvanCell

AdvanCell est une société radiopharmaceutique en phase clinique verticalement intégrée, qui développe des traitements anticancéreux innovants exploitant la puissance des radionucléides émetteurs alpha ciblés. Grâce à sa plateforme propriétaire Lead-212, à ses capacités de production avancées et évolutives et à son expertise de renommée mondiale en matière de développement clinique, AdvanCell vise à proposer des traitements novateurs qui améliorent le pronostic des patients atteints de cancer dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.advancell.com.au et suivez-nous sur LinkedIn.

