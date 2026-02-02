Current Chemicals se lance en tant que fabricant indépendant de matériaux spécialisés, en s’appuyant sur les 75 ans d’héritage de GE et bénéficiant du soutien de Momentum Global Ventures

CLEVELAND--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui marque les débuts de l’aventure de Current Chemicals, Inc. (CCI) en tant que fabricant américain totalement indépendant de matériaux spécialisés. Soutenue par l’investisseur stratégique Momentum Global Ventures, CCI trace une nouvelle voie audacieuse en tant que partenaire de confiance pour l’innovation dans les domaines des matériaux, de la chimie sur mesure et de la production américaine de terres rares et de matériaux critiques.

Le partenariat entre la société américaine CCI et la société néerlandaise Momentum Global Ventures témoigne du renforcement de l’alliance transatlantique à un moment charnière pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il reflète également un engagement commun en faveur d’infrastructures sûres, fiables et innovantes pour les matériaux.

Forte de plus de 75 ans d’existence, l’équipe de CCI, à l’origine une division chimique de GE Lighting, est la force tranquille qui sous-tend des technologies révolutionnaires. L’entreprise développe des procédés et fabrique des matériaux avancés destinés aux écrans, à l’éclairage, au stockage d’énergie, entre autres. En tant qu’entreprise indépendante, CCI est prête à étendre son influence à tous les secteurs ayant besoin de matériaux spécialisés, sûrs, évolutifs et innovants.

« Nous sommes un partenaire axé sur la croissance », a déclaré Bill Cohen, PDG de CCI. « Notre équipe chevronnée possède des décennies d’expérience dans la gestion du fossé critique qui sépare la découverte de la production, là où les idées sont souvent bloquées. Grâce à notre agilité qui est celle d’une startup et à nos installations de pointe, nous aidons les innovateurs à transformer leurs idées en matériaux prêts à être produits et qui alimenteront notre monde. »

Avec un site de 250 000 pieds carrés situé à Cleveland, dans l’Ohio, et des capacités allant du prototypage à l’échelle du gramme à la production à grande échelle, CCI est un partenaire de choix pour les projets chimiques critiques nécessitant une innovation en matière de processus. L’entreprise est spécialisée dans les phosphores et les matériaux organiques et inorganiques avancés.

L’entreprise est rapidement en train d’étendre son rôle dans la chaîne d’approvisionnement en terres rares et en matériaux critiques pour des secteurs tels que les véhicules électriques, l’énergie éolienne, les technologies d’écran avancées et les technologies de défense, renforçant ainsi la résilience de la chaîne d’approvisionnement nationale et réduisant la dépendance vis-à-vis de sources étrangères concentrées. La stratégie de CCI consiste à passer du statut de « fabricant » classique à celui d’« acteur stratégique dans le domaine des infrastructures ».

Momentum Global Ventures s’attache activement quant à elle à mettre en place une plateforme transatlantique dédiée aux matériaux avancés. Grâce à des investissements dans les nanomatériaux spécialisés et les technologies luminescentes (notamment dans l’entreprise Seaborough), CCI est en train de devenir la pierre angulaire d’une stratégie plus large visant à accélérer la commercialisation des matériaux de nouvelle génération sur les différents marchés.

« Current Chemicals dispose d’un formidable potentiel de croissance grâce à sa combinaison rare d’expertise héritée, de capacités chimiques sur mesure et d’opérations sécurisées basées aux États-Unis », a déclaré Pieter Six, directeur des investissements chez Momentum Global Ventures. « En tant qu’entreprise indépendante, Current Chemicals peut désormais offrir encore plus d’agilité et de valeur à ses partenaires, qui doivent faire face à des défis de taille en matière d’innovation, de sécurité de la chaîne d’approvisionnement et de fabrication avancée. »

À propos de Current Chemicals, Inc.

Current Chemicals, Inc. est un fabricant américain de matériaux spécialisés qui collabore avec des innovateurs pour créer des produits chimiques sur mesure. Forte de plus de 75 ans d’expertise dans les phosphores, les terres rares et les matériaux critiques, CCI transforme les idées issues des laboratoires en productions à grande échelle destinées à alimenter des technologies telles que les écrans luminescents, les moteurs de véhicules électriques ou les éoliennes. Grâce à son expertise approfondie des processus et à son esprit de collaboration, CCI aide ses clients à surmonter la « vallée de la mort » qui sépare l’innovation de la commercialisation.

Visitez currentchemicals.com pour en apprendre davantage.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.