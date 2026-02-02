Klarna unterstützt das Universal Commerce Protocol (UCP) von Google, um plattformübergreifenden agentenbasierten Handel zu ermöglichen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, schließt sich dem Universal Commerce Protocol (UCP) von Google an. Dieser offene Standard wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit zwischen KI-Agenten und Handelssystemen über den gesamten Einkaufszyklus hinweg zu unterstützen, von der Produktsuche über den Kauf bis hin zum Kundendienst nach dem Kauf. Dank UCP können Verbraucher nahtlos in KI-Konversationen einkaufen, während Agenten, Händlersysteme und Zahlungsanbieter über eine standardisierte Methode zur Interaktion über mehrere KI-Plattformen hinweg profitieren.

Die Ankündigung baut auf dem kürzlich eingeführten Support von Klarna für das Agent Payments Protocol (AP2) von Google auf und erweitert die langjährige Partnerschaft von Klarna mit Google in den Bereichen Google Pay, Google Store, Google Play und Google Cloud Infrastructure. All diese Bemühungen zeugen vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von KI für das Online-Einkaufverhalten der Verbraucher von einer kontinuierlichen Zusammenarbeit zur Förderung offener Standards.

„Das KI-gestützte Shopping entwickelt sich ständig weiter und daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass die zugrunde liegende Handelsinfrastruktur auf Offenheit, Vertrauen und Transparenz basiert“, so David Sykes, Chief Commercial Officer bei Klarna. „Die Unterstützung des UCP ist Teil der umfangreichen Zusammenarbeit von Klarna und Google, um verantwortungsbewusste, interoperable Standards zu definieren, die die Zukunft des Shoppings unterstützen.“

Die Technologie von Klarna bietet Millionen von Verbrauchern bereits heute flexible Zahlungsoptionen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und transparente, vorab festgelegte Bedingungen, die zum Aufbau von Vertrauen beim Bezahlvorgang beitragen sollen. Angesichts der zunehmenden Bedeutung des agentengesteuerten Handels schaffen offene Standards wie das UCP einen Rahmen für die Branche, um zu erforschen, wie Suche, Einkauf und Bezahlung in KI-gestützten Umgebungen zusammenwirken können.

„Offene Standards wie das UCP sind für die praktische Umsetzung von KI-gestütztem Handel in großem Maßstab unerlässlich“, so Ashish Gupta, VP/GM, Merchant Shopping bei Google. „Klarnas Unterstützung des UCP ist ein Beispiel für die branchenübergreifende Zusammenarbeit, die erforderlich ist, um interoperable Handelserlebnisse zu schaffen, die die Auswahl erweitern und gleichzeitig die Sicherheit gewährleisten.“

Mit der Unterstützung des UCP und AP2 trägt Klarna zur Förderung eines offenen, interoperablen Handelsökosystems bei, in dem vertrauenswürdige Zahlungsoptionen nahtlos über KI-gestützte Checkout-Erfahrungen hinweg funktionieren.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter für flexible Zahlungs­lösungen. Mit über 114 Millionen aktiven Klarna-Nutzern weltweit und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht Klarnas KI-gestütztes Zahlungs- und Handelsnetzwerk Menschen, smarter zu bezahlen – mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Verbraucher können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Mehr als 850.000 Einzelhändler vertrauen auf Klarnas innovative Lösungen, um Wachstum und Kundentreue zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange (NYSE: KLAR) notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter Klarna.com.

