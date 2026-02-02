Instruments by Lepont nommé distributeur agréé des solutions géomatiques Topcon en France

LIVERMORE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Topcon Positioning Systems annonce qu’Instruments by Lepont devient un distributeur agréé des solutions géomatiques Topcon en France. Cet accord, effectif en février 2026, renforce la présence de Topcon dans l’hexagone et élargit l’accès à son portefeuille de technologies, logiciels et solutions de haute précision destinés aux professionnels des secteurs de la topographie, de l’ingénierie et du géospatial.

« Fort d'une réputation établie dans l’excellence de la formation technique et de l'accompagnement client, Instruments by Lepont est idéalement positionné pour aider ses clients à adopter et intégrer de manière fluide les technologies Topcon dans leurs flux de travail afin d’améliorer leur efficacité et leur productivité », a déclaré Jonn Hicks, responsable de l’activité commerciale géomatiques Topcon pour la zone EMEA. « Les clients bénéficieront d’une couverture commerciale renforcée, d’une expertise locale et d’un service de premier plan. Nous nous réjouissons de construire une collaboration solide qui offrira des technologies et un accompagnement d’exception aux clients sur l’ensemble du territoire français. »

« Nous sommes fiers de devenir distributeur de Topcon, un leader technologique mondial dont la vision du secteur est en parfaite adéquation avec la nôtre », déclare Didier Persin, Directeur Général d’Instruments by Lepont. « Cet accord nous permet de proposer à nos clients des solutions géomatiques avancées et fiables, soutenues par la formation, le service et l’assistance qui font notre réputation. Ensemble, nous nous engageons à accompagner les professionnels du secteur à atteindre des niveaux de précision et de productivité toujours plus élevés. »

Des informations complémentaires sur la gamme de produits Topcon distribuée par Instruments by Lepont sont disponibles sur : lepont.fr/instruments. Pour en savoir plus sur Topcon en France : topconpositioning.com/fr/fr.

À propos de Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems est une entreprise innovante spécialisée dans les technologies de précision et de solutions métiers destinées aux marchés mondiaux de la construction, de la géomatique et de l’agriculture. Topcon Positioning Systems (topconpositioning.com) est basée à Livermore, Californie (ÉtatsUnis‑). Son siège européen est situé à Zoetermeer, aux PaysBas‑. La société mère, Topcon Corporation (topcon.com), fondée en 1932, est basée à Tokyo, Japon. Les réseaux sociaux mondiaux de Topcon Positioning Systems dédiés à la géomatique : LinkedIn, Facebook, Instagram, X, and YouTube.

À propos Instruments by Lepont

Instruments by Lepont, division du groupe Bridgin, est un acteur national de référence dans la distribution de solutions de topographie et de mesure de haute précision. L'entreprise a créé des partenariats forts avec les meilleurs fabricants technologiques comme Topcon, pour équiper ses clients, acteurs dans les domaines de la topographie, géopositionnement et numérisation 3D. Instruments by Lepont dispose de ses propres ateliers de support et de SAV, équipés de structures de grandes précisions (banc de collimation) et régulièrement certifiés par les fabricants. Aujourd’hui, la société propose une gamme complète de solutions terrain et bureau, associée à une expertise technique reconnue, qui permet d'offrir à ses clients un accompagnement de qualité, garantissant une intégration optimale des technologies Topcon.

Site web : https://www.lepont.fr/instruments/ Réseaux sociaux : https://fr.linkedin.com/company/lepont-instruments • Instagram : @lepont_instruments