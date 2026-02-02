Teledyne FLIR Defense haalt een contract van $17,5 miljoen van armasuisse binnen om Black Hornet 4 nano-drones te leveren voor gedemonteerde en in voertuigen geïntegreerde verkenning
De levering van de Black Hornet UAV-systemen aan de Zwitserse strijdkrachten zal drones omvatten met software en een integratiekit die specifiek ontworpen zijn om met digitale infrastructuur van Piranha 8x8-voertuigen te werken
Dit werk is veelbelovend en vertoont marktpotentieel voor integraties in UAS pantservoertuigen om tactische operaties te verbeteren
Teledyne FLIR Defense has won a $17.5 million contract from armasuisse, the Swiss Federal Office of Defence Procurement, to deliver a large number of Black Hornet® 4 Personal Reconnaissance Systems, one of the world’s most advanced and widely deployed nano-drones. Black Hornet 4 was selected as an airborne capability sensor for armasuisse’s Piranha 8x8 Armored engineering vehicle program. Black Hornet’s existing software is being modified to integrate with the Piranha’s digital infrastructure. Under the setup, the drone’s live video stream will be shared on vehicle displays and provide target data, coordinates, and other situational awareness to vehicle commanders and crew.
OSLO, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Teledyne FLIR Defense, dat deel uitmaakt van Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), maakte bekend dat het een contract van $17,5 miljoen heeft ontvangen van armasuisse, de Zwitserse federale dienst voor defensieaankopen, om een groot aantal Black Hornet® 4 PRS (Personal Reconnaissance Systems) te leveren, een van de meest geavanceerde en alom ingezette nano-drones ter wereld.
