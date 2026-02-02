Teledyne FLIR Defense haalt een contract van $17,5 miljoen van armasuisse binnen om Black Hornet 4 nano-drones te leveren voor gedemonteerde en in voertuigen geïntegreerde verkenning

De levering van de Black Hornet UAV-systemen aan de Zwitserse strijdkrachten zal drones omvatten met software en een integratiekit die specifiek ontworpen zijn om met digitale infrastructuur van Piranha 8x8-voertuigen te werken

Dit werk is veelbelovend en vertoont marktpotentieel voor integraties in UAS pantservoertuigen om tactische operaties te verbeteren