Teledyne FLIR Defense haalt een contract van $17,5 miljoen van armasuisse binnen om Black Hornet 4 nano-drones te leveren voor gedemonteerde en in voertuigen geïntegreerde verkenning

De levering van de Black Hornet UAV-systemen aan de Zwitserse strijdkrachten zal drones omvatten met software en een integratiekit die specifiek ontworpen zijn om met digitale infrastructuur van Piranha 8x8-voertuigen te werken

Dit werk is veelbelovend en vertoont marktpotentieel voor integraties in UAS pantservoertuigen om tactische operaties te verbeteren

OSLO, Noorwegen--(BUSINESS WIRE)--Teledyne FLIR Defense, dat deel uitmaakt van Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), maakte bekend dat het een contract van $17,5 miljoen heeft ontvangen van armasuisse, de Zwitserse federale dienst voor defensieaankopen, om een groot aantal Black Hornet® 4 PRS (Personal Reconnaissance Systems) te leveren, een van de meest geavanceerde en alom ingezette nano-drones ter wereld.

