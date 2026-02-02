Ingram Micro ( 英邁) 成為 Amazon Web Services (AWS)在台灣的代理商

台北訊--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Ingram Micro (英邁臺灣有限公司) 今日宣布成為Amazon Web Services（AWS）在台灣的代理商。此合作將進一步強化Ingram Micro 協助台灣企業導入 AWS 服務、加速數位轉型的能力。身為 AWS 台灣的代理商，Ingram Micro將提供涵蓋雲端基礎架構、數據分析、人工智慧、機器學習、資安防護及應用服務等全方位解決方案。同時，Ingram Micro也將依據台灣市場需求，提供合作夥伴賦能、技術支援、培訓資源與在地化專業服務，協助企業提升競爭力，推動產業創新。

Ingram Micro是 AWS 的核心級諮詢合作夥伴，同時也是具備豐富合作夥伴賦能與市場推廣經驗的全球性 AWS 代理商。Ingram Micro長期為全球數千家通路合作夥伴與獨立軟體供應商（ISV）提供支援，憑藉這份全球經驗，Ingram Micro將為台灣合作夥伴引入經實證的最佳實踐方案，並提供戰略性擴展模型與商業流程優化，協助企業加速成長與創新。

透過與 AWS 簽署的SCA (Strategic Collaboration Agreement) 所釐定的全球戰略合作，Ingram Micro擁有完整且廣泛的 AWS 專業能力認證、合作夥伴計劃與專案認證，包括 8 項 AWS 專業能力認證、12 項合作夥伴計劃、14 項 AWS 服務驗證、超過 500 項 AWS 個人認證，以及全球 3,800 多個成功上線案例。同時榮獲AWS的 2025 Global Distributor Partner of the Year ( 2025全球年度代理商合作夥伴) 以及 2025 Global Distributor Partner of the Year – Public Sector (2025全球年度代理商合作夥伴－公共部門 ) 兩項大獎。憑藉這些深厚的專業與實戰經驗，Ingram Micro將協助台灣通路合作夥伴以更快的速度、更強的服務優勢、更大的規模與更充分的信心，建置、部署並優化 AWS 環境，進一步拓展 AWS 的業務版圖。

Ingram Micro 高級副總裁暨東南亞、香港及台灣地區首席執行長Luis Lourenço 表示：「憑藉我們對雲端市場的深刻洞察，以及透過我們強大的全球佈局與能力所創造的價值，我們期待與 AWS 建立更緊密的合作，共同協助企業充分發揮雲端的價值與潛能。透過整合全球資源與深厚的專業知識，我們致力於賦能台灣合作夥伴完成整個雲端轉型旅程，從技術賦能與培訓，到解決方案支援與市場推廣執行。我們的目標是協助他們提升營運效率、實現業務成長，成功完成數位轉型，並以更堅定的信心擴展業務至海外市場。」

關於Ingram Micro

Ingram Micro是面向全球資訊技術生態系統的技術公司。憑藉涵蓋全球近90%人口的能力，我們在全球IT銷售通路中發揮著至關重要的作用，將來自技術製造商和雲端服務提供者的產品和服務帶給高度多元化的B2B技術專家群體。透過我們的人工智慧數位平台Ingram Micro Xvantage™，我們在行業內開創性地提供了類似B2C的全面體驗，將硬體和雲端訂閱、個人化推薦、即時定價訂單追蹤和計費自動化整合在一起。我們還提供廣泛的技術服務，包括融資、專業行銷和生命週期管理，以及技術售前和售後專業支援。 如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ingrammicro.com。