Teledyne FLIR Defense remporte un contrat de 17,5 millions de dollars auprès d’armasuisse pour la livraison de nano-drones Black Hornet 4 destinés à la reconnaissance à pied et intégrée à des véhicules

OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Teledyne FLIR Defense, filiale de Teledyne Technologies Incorporated (NYSE : TDY), a annoncé avoir remporté un contrat de 17,5 millions de dollars auprès d’armasuisse, l’Office fédéral suisse des achats de défense, pour la livraison d’un grand nombre de systèmes de reconnaissance personnelle Black Hornet® 4, l’un des nano-drones les plus avancés et les plus largement déployés au monde. Le Black Hornet 4 a été sélectionné comme capteur aérien démontable de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) pour le programme de véhicules blindés de génie Piranha 8x8 d’armasuisse.

Dans le cadre de ce projet, le logiciel existant du Black Hornet a été modifié afin d’être intégré à l’infrastructure numérique du Piranha. Grâce à cette configuration, le flux vidéo en direct du drone sera partagé sur les écrans du véhicule et fournira des données sur les cibles, les coordonnées et d’autres informations sur la situation aux commandants et à l’équipage du véhicule. Le Black Hornet 4 sera intégré, conformément aux normes militaires harmonisées, à la solution de combat intégrée (ICS) des véhicules, fournie par Kongsberg Defence & Aerospace.

Les opérateurs de drones pourront connecter la tablette de contrôle du Black Hornet à l’ICS du véhicule pour des opérations à pied ou mobiles. Après avoir lancé le drone à la main depuis le véhicule, les opérateurs peuvent faire voler le Black Hornet dans le cadre de missions de collecte de renseignements, tandis que toutes les données sont simultanément partagées avec l’équipage. Parmi ses fonctionnalités, le Black Hornet peut à la fois recevoir des points de cheminement de l’ICS pour une reconnaissance plus approfondie et générer des points cibles qui peuvent être transmis à la station d’armes à distance du véhicule. Cette solution est entièrement détachable pendant les opérations, ce qui permet aux opérateurs de descendre du véhicule et de la rattacher pendant que le drone vole.

« Cette première intégration du Black Hornet 4 dans un véhicule sur le terrain met en évidence ses capacités tactiques uniques en tant que multiplicateur de force », déclare JihFen Lei, président de Teledyne FLIR Defense et vice-président principal de Teledyne Technologies. « En fournissant les mêmes données situationnelles immédiates à tous les systèmes du véhicule et à l’équipage, nous pouvons contribuer à réduire la charge cognitive et à accroître l’efficacité au combat.

Le programme armasuisse montre le potentiel commercial de l’intégration des UAS sur les véhicules blindés à l’échelle mondiale et la promesse des systèmes "drone-in-a-box" développés par FLIR Defense spécifiquement pour les véhicules, notamment nos solutions Black Recon™ et SkyCarrier™ », ajoute M. Lei.

Le Black Hornet 4 représente la prochaine génération de nano-drones légers, capables de fournir une meilleure connaissance de la situation de jour comme de nuit aux petites unités de combat. Sa caméra diurne de 12 mégapixels et son imageur thermique haute résolution fournissent des vidéos et des images fixes d’une grande netteté à l’opérateur. Avec un poids de seulement 70 grammes, le Black Hornet 4 peut survivre dans des environnements sans GPS et contestés, voler pendant plus de 30 minutes, sur plus de trois kilomètres, et fonctionner par vent de 25 nœuds et sous la pluie. Ses performances de vol sont améliorées par des capacités avancées d’évitement d’obstacles et d’autres fonctionnalités.

Les Black Hornet 4 intégrés aux véhicules ont été livrés en 2025. Les systèmes restants seront livrés au cours de l’année 2026.

Teledyne FLIR a livré plus de 35 000 drones Black Hornet aux forces militaires et de sécurité de plus de 45 pays. Le Black Hornet, qui a été primé, est conçu et fabriqué par Teledyne FLIR Defense en Norvège.

À propos de Teledyne FLIR Defense

Teledyne FLIR Defense fournit depuis plus de 45 ans des technologies et des systèmes avancés essentiels à la mission. Nos produits sont en première ligne pour relever les défis les plus urgents en matière de défense, de sécurité et de sécurité publique dans le monde. En tant que leader mondial de l’imagerie thermique, nous concevons et fabriquons des capteurs de surveillance sophistiqués pour une utilisation aérienne, terrestre et maritime. Nous développons les plateformes aériennes et terrestres sans pilote les plus robustes et les plus fiables, ainsi que des dispositifs de détection intelligents utilisés pour détecter les produits chimiques, les agents biologiques, les radiations et les explosifs. Chez Teledyne FLIR Defense, nous mettons à profit cette expertise pour fournir des solutions qui permettent de prendre des décisions cruciales et de protéger notre monde contre toute menace, où qu’elle se trouve. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Web ou suivez @flir et @flir_defense.

À propos de Teledyne Technologies

Teledyne Technologies est l’un des principaux fournisseurs de produits et logiciels d’imagerie numérique sophistiqués, d’instrumentation, d’électronique aérospatiale et de défense, et de systèmes d’ingénierie. Les activités de Teledyne sont principalement situées aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Europe occidentale et septentrionale. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web de Teledyne à l’adresse www.teledyne.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.