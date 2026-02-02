-

Teledyne FLIR Defense gana un contrato de 17,5 millones de dólares de armasuisse para suministrar nanodrones Black Hornet 4 para reconocimiento terrestre e integrado en vehículos

La entrega de los sistemas UAV Black Hornet a las Fuerzas Armadas suizas incluirá drones con software y un kit de integración especialmente diseñados para funcionar con la infraestructura digital del vehículo Piranha 8x8

Los resultados son prometedores y muestran el potencial de mercado de la integración de vehículos blindados UAS para mejorar las operaciones tácticas

original Teledyne FLIR Defense has won a $17.5 million contract from armasuisse, the Swiss Federal Office of Defence Procurement, to deliver a large number of Black Hornet® 4 Personal Reconnaissance Systems, one of the world’s most advanced and widely deployed nano-drones. Black Hornet 4 was selected as an airborne capability sensor for armasuisse’s Piranha 8x8 Armored engineering vehicle program. Black Hornet’s existing software is being modified to integrate with the Piranha’s digital infrastructure. Under the setup, the drone’s live video stream will be shared on vehicle displays and provide target data, coordinates, and other situational awareness to vehicle commanders and crew.

OSLO, Noruega--(BUSINESS WIRE)--Teledyne FLIR Defense, parte de Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), ha anunciado que ha firmado un contrato por valor de 17,5 millones de dólares con armasuisse, la Oficina federal suiza de adquisiciones de defensa, para suministrar un gran número de sistemas de reconocimiento personal Black Hornet® 4, uno de los nanodrones más avanzados y más usados del mundo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación:
Joe Ailinger, Jr.
Teledyne FLIR Defense
Correo electrónico: joe.ailinger@teledyne.com

