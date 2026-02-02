Teledyne FLIR Defense firma con armasuisse un contratto da 17,5 milioni di dollari relativo alla fornitura di mini droni Black Hornet 4 per la ricognizione smontata e di bordo

OSLO, Norvegia--(BUSINESS WIRE)--Teledyne FLIR Defense, azienda del gruppo Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), ha annunciato di essersi aggiudicata un contratto da 17,5 milioni di dollari USA da armasuisse, l'Ufficio federale dell'armamento elvetico, relativo alla fornitura di numerosi sistemi di ricognizione personale Black Hornet® 4, tra i mini droni più avanzati e ampiamente diffusi al mondo.

