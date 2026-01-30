Hoffmann Green Cement : Bilan semestriel S2 2025 du contrat de liquidité confié à Natixis ODDO BHF

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, est cotée sur Euronext Growth Paris.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

69 044 actions HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

47 256,96 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

57 056 actions HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

9 350,64 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

10 000 actions HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

30 000,00 euros

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achats 241 043 titres 1 103 209,89 € 2 183 transactions Ventes 229 055 titres 1 058 936,5 € 2 152 transactions Expand

