Hoffmann Green Cement : Bilan semestriel S2 2025 du contrat de liquidité confié à Natixis ODDO BHF

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, est cotée sur Euronext Growth Paris.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 69 044 actions HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES
  • 47 256,96 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 57 056 actions HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES
  • 9 350,64 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 10 000 actions HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES
  • 30 000,00 euros

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achats

241 043 titres

1 103 209,89 €

2 183 transactions

Ventes

229 055 titres

1 058 936,5 €

2 152 transactions

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

Annexes – NATIXIS ODDO BHF du 01/07/2025 au 31/12/2025

ACHATS

VENTES

Date

Nombre de transactions achats

Dont nombre de titres achat

Pour un montant de

Nombre de transactions vente

Dont nombre de titres vente

Pour un montant de

Total

2183

241043

1103210,1

2152

229055

1058936,7

01/07/2025

7

500

2112,5

15

1536

6539,7

02/07/2025

7

387

1659,63

17

2001

8639,21

03/07/2025

1

1

5,3

37

6250

33040,05

04/07/2025

36

4041

20322,67

36

3250

16494,4

07/07/2025

13

2500

12531,24

42

4830

24239,63

08/07/2025

22

2738

13595,24

34

3890

19377,27

09/07/2025

12

550

2749,31

32

2551

12810,89

10/07/2025

24

5125

25798,25

16

1534

7787,98

11/07/2025

15

1750

9262,48

53

7500

40232,51

14/07/2025

35

5000

26583,09

27

3893

20842,88

15/07/2025

43

6250

32513,8

10

750

3945,55

16/07/2025

20

1994

10164,68

29

3001

15323,73

17/07/2025

25

2351

11952,12

13

1503

7620,54

18/07/2025

33

3340

16890,06

16

1661

8403,85

21/07/2025

2

19

95,93

12

900

4555,55

22/07/2025

11

1250

6354,3

26

2295

11697,27

23/07/2025

25

3500

17666,78

14

1500

7579,6

24/07/2025

15

1411

7130,89

20

3154

15955,15

25/07/2025

27

5500

27656,08

12

1500

7592,5

28/07/2025

3

500

2530

23

2907

14795,7

29/07/2025

3

399

2044,85

16

1593

8199,3

30/07/2025

25

2500

13102,42

21

2500

13185,15

31/07/2025

23

2183

11543,1

31

3500

18595,83

01/08/2025

36

3907

20369,66

9

1028

5400,88

04/08/2025

21

1640

8473,72

14

817

4248,47

05/08/2025

10

1001

5145,14

14

1572

8085,8

06/08/2025

5

375

1926,25

17

1908

9814,62

07/08/2025

18

2250

11589,41

39

2263

11657,18

08/08/2025

20

2250

11523,86

15

1661

8514,79

11/08/2025

13

977

5011,74

23

1690

8684,89

12/08/2025

18

2500

12847,26

13

1550

8005,74

13/08/2025

8

1250

6407,51

27

2764

14207,46

14/08/2025

17

2750

14077,52

16

1352

6949

15/08/2025

6

1000

5136,25

27

3909

20187,87

18/08/2025

18

2293

11845,27

16

1264

6552,89

19/08/2025

16

2000

10252,5

12

530

2719,62

20/08/2025

8

1150

5866

6

521

2661,35

21/08/2025

8

1000

5086,5

14

1820

9304,42

22/08/2025

9

931

4753,35

21

3755

19404,5

25/08/2025

10

993

5247,77

14

1640

8711,7

26/08/2025

17

2927

15006,04

7

523

2643,2

27/08/2025

9

1244

6255

7

886

4478,64

28/08/2025

12

750

3780

6

953

4844,84

29/08/2025

4

500

2505

5

204

1025,58

01/09/2025

6

750

3720

3

165

825,66

02/09/2025

12

1025

5032,72

6

377

1849,72

03/09/2025

31

5631

26136,59

15

1019

4651,76

04/09/2025

6

1024

4643,84

18

1505

6820,4

05/09/2025

18

2816

12139,52

15

2049

8785,26

08/09/2025

25

2000

9018,64

25

3500

15809,18

09/09/2025

56

3203

14634,7

18

2274

10434,23

10/09/2025

40

3400

15350,86

18

1897

8583,62

11/09/2025

28

2878

13010,34

21

1308

5915,35

12/09/2025

2

2

9,03

30

3761

17244,29

15/09/2025

20

2875

13502,02

23

2752

12937,53

16/09/2025

19

2582

12026,72

24

2475

11654,97

17/09/2025

18

1404

6561,77

1

1

4,7

18/09/2025

31

3376

15414,64

12

1059

4845,1

19/09/2025

25

2000

9105,61

7

500

2279,14

22/09/2025

16

1277

5768,62

9

892

4030,72

23/09/2025

15

1826

8217,01

9

480

2162,73

24/09/2025

10

500

2247,16

7

362

1629

25/09/2025

7

500

2247,76

7

500

2250

26/09/2025

20

2533

11354,79

17

3000

13480

29/09/2025

15

1350

6042,63

5

292

1311,29

30/09/2025

30

2950

13232,26

32

3750

16872,51

01/10/2025

8

346

1551,78

24

1292

5804

02/10/2025

25

2455

11008,27

4

511

2299,34

03/10/2025

19

2000

8953,75

14

1850

8311

06/10/2025

16

1902

8423,32

1

250

1110

07/10/2025

12

2066

9049,94

13

912

4019,29

08/10/2025

13

1771

7614,2

27

2723

11837,12

09/10/2025

9

1661

7139,28

11

1004

4334,82

10/10/2025

10

1750

7505

9

465

1994,73

13/10/2025

17

1711

7207,08

16

1543

6543,11

14/10/2025

4

375

1584,4

28

3000

12799,68

15/10/2025

19

1324

5678,71

12

1513

6502,07

16/10/2025

19

1570

6707,16

9

346

1483,92

17/10/2025

22

1716

7318,9

15

1300

5554,34

20/10/2025

31

3850

16458

25

3048

13079,36

21/10/2025

28

2626

11234,87

18

1760

7559,56

22/10/2025

39

4875

20758,13

20

2702

11613,79

23/10/2025

6

502

2122,85

18

2159

9189,99

24/10/2025

14

2500

10703,11

20

3104

13325,91

27/10/2025

35

4500

18971,9

17

1329

5655,14

28/10/2025

18

2500

10535,56

29

4262

18045,16

29/10/2025

29

4484

18597,07

30

2750

11421,43

30/10/2025

6

250

1020,02

11

1017

4166,86

31/10/2025

14

1125

4625,66

8

396

1638,6

03/11/2025

14

1875

7671,57

10

469

1930,6

04/11/2025

8

1500

5980,35

6

478

1918,68

05/11/2025

19

1567

6208,59

31

2848

11382,31

06/11/2025

27

1750

6979,5

14

1005

4027,59

07/11/2025

28

1151

4569,47

3

94

374,31

10/11/2025

20

2250

8818,03

6

359

1421,76

11/11/2025

9

751

2912,22

8

391

1532,97

12/11/2025

8

986

3812,76

17

2000

7810,5

13/11/2025

8

779

3057,42

40

4472

17767,02

14/11/2025

8

621

2475,52

24

2525

10097,87

17/11/2025

22

1977

7879,51

13

1314

5249,16

18/11/2025

3

126

502,75

9

1000

3996

19/11/2025

21

1501

5972,74

8

613

2446,27

20/11/2025

13

1125

4493,08

9

788

3148,18

21/11/2025

10

801

3190,62

1

1

4

24/11/2025

26

1993

7902,2

8

1199

4777,14

25/11/2025

52

5375

21304,57

28

6143

24538,25

26/11/2025

24

2251

8821,98

4

122

483,6

27/11/2025

1

1

3,9

12

1508

5931,63

28/11/2025

5

250

978,13

12

934

3674,76

01/12/2025

4

309

1209,79

28

4000

15921,76

02/12/2025

14

875

3481,92

11

830

3326,29

03/12/2025

4

59

233,64

64

5500

22791,76

04/12/2025

12

2000

8630,59

38

4000

17590,91

05/12/2025

8

1250

5370,25

16

1750

7525

09/12/2025

0

0

0

4

250

1063,75

10/12/2025

25

1474

6319,82

21

2210

9483,36

11/12/2025

42

3619

15398,3

23

2072

8885,16

12/12/2025

35

2010

8511,07

17

1845

7850,93

15/12/2025

17

2125

8930,63

7

220

924,14

16/12/2025

15

1567

6560,9

4

289

1212,84

17/12/2025

32

5000

20696,88

1

1

4,18

18/12/2025

8

1251

5105,14

3

400

1638,03

19/12/2025

13

1000

4040

4

164

664,78

22/12/2025

16

2750

10911,25

16

2250

8995,74

23/12/2025

11

2000

7761,25

8

873

3414,31

24/12/2025

5

500

1947,59

7

1000

3903,31

29/12/2025

8

1250

4823,79

7

750

2903,61

30/12/2025

8

1375

5261,97

19

1375

5288,25

31/12/2025

7

761

2923,71

16

1250

4811,93

 

Contacts

HOFFMANN GREEN

Hoffmann Green
Pierre-Emmanuel Favre
Directeur Administratif et Financier
finances@ciments-hoffmann.fr
02 51 460 600

NewCap Relations Investisseurs
Thomas Grojean
Alban Dufumier
ciments-hoffmann@newcap.eu
01 44 71 94 94

NewCap Relations Médias Financiers
Nicolas Merigeau
ciments-hoffmann@newcap.eu
01 44 71 94 98

Hoffmann Green Cement Technologies | Téléphone : +33 2 51 460 600 | Email : finances@ciments-hoffmann.fr

Hoffmann Green Cement

BOURSE:ALHGR
Release Versions
French

