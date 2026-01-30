Expedia Group et Affirm approfondissent leur partenariat par une exclusivité aux États-Unis et des projets d’expansion

SEATTLE ET TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Expedia Group (NASDAQ : EXPE) et Affirm (NASDAQ : AFRM) aident les voyageurs à concrétiser leurs plans de voyage en facilitant leurs réservations en toute confiance. Les sociétés ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat élargi et pluriannuel, faisant d’Affirm le fournisseur exclusif de méthodes de paiement échelonné « Achetez maintenant, payez plus tard » pour les hébergements et les forfaits proposés par les marques phares d’Expedia Group aux États‑Unis, dont Expedia, Hotels.com et Vrbo. Affirm sera également offert aux voyageurs canadiens pour certains hébergements dans les prochaines semaines.

Les voyageurs admissibles qui magasinent des hôtels ou des forfaits sur Expedia ainsi que des hébergements sur Hotels.com et Vrbo recevront une décision d’approbation en temps réel et auront accès à différents plans de paiement mensuels personnalisés pouvant aller jusqu’à 24 mois. Aux États-Unis, les voyageurs admissibles peuvent profiter d’offres à un TAC de 0 % pour des plans de paiement de trois ou six mois. Affirm ne prélèvera jamais d’intérêts composés ni de frais de retard. Les voyageurs connaissent d’emblée les conditions : aucune mauvaise surprise ne les attend au tournant.

« Les voyages nous stimulent et nous font vivre des expériences inoubliables; en choisissant leurs options de paiement sans crainte et en connaissance de cause, les voyageurs seront plus à même de vivre des expériences enrichissantes et uniques, a déclaré Jing Yang, vice-présidente, Paiements mondiaux chez Expedia Group. L’élargissement de notre partenariat avec Affirm aux États-Unis et bientôt au Canada nous permet d’offrir à davantage de gens la souplesse nécessaire pour planifier des aventures mémorables et choisir les options de paiement qui leur conviennent le mieux. »

Assurer l’avenir de l’expérience de réservation de voyages

À mesure qu’Expedia Group transforme la planification de voyages, notamment en aidant les voyageurs à découvrir de nouvelles destinations et à préparer des itinéraires au moyen de l’IA, Affirm évolue à ses côtés. La découverte et la planification passant de plus en plus par des outils alimentés par l’IA comme ChatGPT, le paiement commence à se faire à des moments inusités de l’expérience de réservation, dont l’un des éléments clés sera le choix de paiement et la transparence qui l’accompagne.

« En une décennie de partenariat avec Expedia Group, nous avons constaté que les voyageurs tenaient de plus en plus compte de considérations liées aux moyens de paiement et aux lieux de séjour dans le cadre de leur planification et de leur réservation de voyages, a affirmé Pat Suh, première vice-présidente des revenus chez Affirm. Alors qu’Expedia Group poursuit ses innovations en ce qui a trait à la façon dont les gens planifient leurs voyages, nous nous attachons à leur offrir une expérience de paiement tout aussi fluide. Quelle que soit la méthode de réservation utilisée, les voyageurs devraient toujours disposer d’un moyen de paiement clair et honnête. »

Expedia Group fait partie des quelque 420 000 commerçants dans le monde qui font confiance à Affirm pour offrir des options de paiement souples à ses clients, qui comprennent Amazon, Costco, SeatGeek, REVOLVE et bien d’autres. Proposer Affirm au moment du paiement permet d’augmenter les ventes globales, de rehausser la valeur moyenne des commandes et d’atteindre une nouvelle clientèle.

Aux États-Unis : Taux de 0 à 36 % de TAC. Par exemple, un achat de 800 $ pourrait entraîner des paiements mensuels de 72,21 $ sur 12 mois à un TAC de 15 %. Les options de paiement proposées par Affirm sont assujetties à une vérification d’admissibilité et sont offertes par ces prêteurs : affirm.com/lenders. Les modalités dépendent du montant de l’achat, et un acompte peut être exigé. Pour les résidents de la Californie : les prêts sont accordés par Affirm Loan Services, LLC en vertu d’une licence de prêteur financier de Californie. Consultez affirm.com/licenses pour voir toutes les licences et divulgations.

Au Canada : Taux de 0 à 31,99 % de TAC (sous réserve de la réglementation provinciale). Les options de paiement par l’intermédiaire d’Affirm Canada Holdings Ltd. (“Affirm”) sont soumises à une vérification d’admissibilité, dépendent du montant de l’achat, varient selon le commerçant et peuvent ne pas être offertes dans toutes les provinces ou territoires. Un acompte (ou un paiement dû aujourd’hui) peut être exigé.

