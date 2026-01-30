-

Andersen Consulting versterkt aanbod op het gebied van digitale transformatie met iNNOVATEQ

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met iNNOVATEQ, een in Muscat gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met digitale transformatie en dat het digitale olieveld opnieuw definieert door middel van realtime inzichten, intelligente workflows, operationele uitmuntendheid en productieoptimalisatie in de hele gas- en oliewaardeketen.

iNNOVATEQ, opgericht in 2018 als spin-off van het digitale transformatieprogramma van Petroleum Development of Oman (PDO), put uit zijn diepgaande kennis van de sector en praktische ervaring met enkele van de grootste nationale oliemaatschappijen (NOC's) en internationale oliemaatschappijen (IOC's) om klanten in de olie- en gasindustrie bij te staan. Het bedrijf is gespecialiseerd in duurzame bedrijfstransformatie met praktische, doelgerichte digitale oplossingen die worden geleverd via het eigen Nibras-platform, een systeem voor het beheer van activa en productie. Met een team van meer dan 100 professionals en een groeiend internationaal klantenbestand ondersteunt iNNOVATEQ klanten door digitale initiatieven op elkaar af te stemmen, activiteiten te stroomlijnen en intellectueel eigendom om te zetten in betrouwbare, duurzame digitale producten.

“We hebben iNNOVATEQ opgericht om reële uitdagingen op te lossen in risicovolle, kapitaalintensieve omgevingen. Hier geven we data een stem, hebben beslissingen een reële impact en moet digitale transformatie zowel praktisch als schaalbaar zijn”, aldus Mohammad Sweidan, CCO van iNNOVATEQ. “Onze samenwerking met Andersen Consulting geeft ons het wereldwijde bereik en de strategische slagkracht om onze oplossingen aan nieuwe sectoren en regio's die voor soortgelijke uitdagingen staan, aan te bieden.”

“Sectoren zoals energie, olie en gas staan onder toenemende druk om verouderde activa te moderniseren en tegelijkertijd de operationele continuïteit te behouden”, aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “Het platform van iNNOVATEQ is speciaal voor deze omgevingen ontwikkeld. Samen zullen we klanten helpen om de uitdagingen van digitale verandering aan te gaan met sectorspecifieke oplossingen die zich in de praktijk hebben bewezen.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global, en levert adviesdiensten van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardebepaling, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en levert adviesdiensten via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting voegt samenwerkend bedrijf HaystackID toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn cyberbeveiligings- en technologiecapaciteiten door middel van een samenwerkingsovereenkomst met HaystackID, een in de VS gevestigde leverancier van eDiscovery-, juridische gegevens- en cyberdiscovery-diensten. HaystackID, opgericht in 2011, werkt nauw samen met advocatenkantoren, bedrijven en overheidsinstanties om complexe, data-intensieve juridische zaken te beheren, waaronder civiele rechtszaken, regelgevende onderzoeken en i...

Andersen Consulting versterkt cybersecuritycapaciteiten met toevoeging van RedLegg

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting verdiept zijn cybersecurityaanbod door middel van een samenwerkingsovereenkomst met RedLegg, een cybersecuritybedrijf dat bekend staat om zijn beheerde dreigingsdetectie- en adviesdiensten. RedLegg, opgericht in 2008 en gevestigd in de VS, levert op maat gemaakte cybersecurityoplossingen met een focus op risicobeperking, beheerde beveiligingsdiensten en penetratietesten. Het aanbod omvat onder andere Managed Detection and Response (MDR), incid...

Andersen Consulting versterkt het aanbod digitale transformatie met Silver Creek

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting maakt een samenwerkingsakkoord bekend met Silver Creek, een leider in gegevensstrategie, analyse, applicatieontwikkeling en automatiseringsdiensten aangestuurd door AI. Silver Creek Software is een vooraanstaand bedrijf gespecialiseerd in technologieservices gevestigd in Alberta, Canada, met expertise in het transformeren van organisaties via data- en bedrijfsoplossingen. Het bedrijf, dat in 1998 werd opgericht, biedt full-service consulting,...
Back to Newsroom