Andersen Consulting versterkt aanbod op het gebied van digitale transformatie met iNNOVATEQ

Andersen Consulting heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met iNNOVATEQ, een in Muscat gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met digitale transformatie en dat het digitale olieveld opnieuw definieert door middel van realtime inzichten, intelligente workflows, operationele uitmuntendheid en productieoptimalisatie in de hele gas- en oliewaardeketen.

iNNOVATEQ, opgericht in 2018 als spin-off van het digitale transformatieprogramma van Petroleum Development of Oman (PDO), put uit zijn diepgaande kennis van de sector en praktische ervaring met enkele van de grootste nationale oliemaatschappijen (NOC's) en internationale oliemaatschappijen (IOC's) om klanten in de olie- en gasindustrie bij te staan. Het bedrijf is gespecialiseerd in duurzame bedrijfstransformatie met praktische, doelgerichte digitale oplossingen die worden geleverd via het eigen Nibras-platform, een systeem voor het beheer van activa en productie. Met een team van meer dan 100 professionals en een groeiend internationaal klantenbestand ondersteunt iNNOVATEQ klanten door digitale initiatieven op elkaar af te stemmen, activiteiten te stroomlijnen en intellectueel eigendom om te zetten in betrouwbare, duurzame digitale producten.

“We hebben iNNOVATEQ opgericht om reële uitdagingen op te lossen in risicovolle, kapitaalintensieve omgevingen. Hier geven we data een stem, hebben beslissingen een reële impact en moet digitale transformatie zowel praktisch als schaalbaar zijn”, aldus Mohammad Sweidan, CCO van iNNOVATEQ. “Onze samenwerking met Andersen Consulting geeft ons het wereldwijde bereik en de strategische slagkracht om onze oplossingen aan nieuwe sectoren en regio's die voor soortgelijke uitdagingen staan, aan te bieden.”

“Sectoren zoals energie, olie en gas staan onder toenemende druk om verouderde activa te moderniseren en tegelijkertijd de operationele continuïteit te behouden”, aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “Het platform van iNNOVATEQ is speciaal voor deze omgevingen ontwikkeld. Samen zullen we klanten helpen om de uitdagingen van digitale verandering aan te gaan met sectorspecifieke oplossingen die zich in de praktijk hebben bewezen.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global, en levert adviesdiensten van wereldklasse op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waardebepaling, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en levert adviesdiensten via zijn aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

